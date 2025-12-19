Вместо курорта — подтопления: Дубай столкнулся с неожиданной стихией

Несколько дней стихии превратили один из самых благоустроенных городов Ближнего Востока в зону подтоплений. Улицы, пляжи и подъезды к отелям оказались под водой, а привычные для Дубая роскошь и комфорт сменились режимом ограничений. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Ливни и последствия непогоды

Дубай оказался затоплен после серии сильных дождей, которым предшествовала песчаная буря. Осадки шли несколько дней подряд, и лишь утром ситуация начала постепенно стабилизироваться. За это время вода заполнила проезжие части, дворы и туристические зоны.

На дорогах были замечены дорогие автомобили, включая Porsche и другие спорткары, которые буквально плывут по улицам. В прибрежных районах порывами ветра на пляжах при отелях разбросало заборы и лежаки. Часть городской инфраструктуры оказалась не готова к такому объему осадков.

Коммунальные службы работают в усиленном режиме — лужи убирают с помощью специальной техники, фактически "пылесося" воду с улиц.

Ограничения для жителей и туристов

Из-за подтоплений власти перевели многих местных жителей на удаленный формат работы. В городе закрыты несколько парков и пляжей, передвижение по ряду районов затруднено. По словам очевидцев, на отдельных участках вода доходит людям по колено.

Жалобы российских туристов

Российские туристы, находящиеся в Дубае, сообщают о трудностях с передвижением. По их словам, заказать такси практически невозможно, а время ожидания машин значительно выросло. Также фиксируются задержки авиарейсов, что нарушает планы на вылет.

В результате многие россияне предпочитают оставаться в отелях. При этом, как отмечает SHOT, часть туристов продолжает отдыхать несмотря на погоду — некоторые выходят купаться в холодном море, игнорируя последствия шторма.