Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Дубаи
Дубаи
© commons.wikimedia.org by Abubakr87 is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Происшествия
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 11:09

Вместо курорта — подтопления: Дубай столкнулся с неожиданной стихией

Сильные ливни привели к масштабным подтоплениям улиц и пляжей в Дубае — SHOT

Несколько дней стихии превратили один из самых благоустроенных городов Ближнего Востока в зону подтоплений. Улицы, пляжи и подъезды к отелям оказались под водой, а привычные для Дубая роскошь и комфорт сменились режимом ограничений. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Ливни и последствия непогоды

Дубай оказался затоплен после серии сильных дождей, которым предшествовала песчаная буря. Осадки шли несколько дней подряд, и лишь утром ситуация начала постепенно стабилизироваться. За это время вода заполнила проезжие части, дворы и туристические зоны.

На дорогах были замечены дорогие автомобили, включая Porsche и другие спорткары, которые буквально плывут по улицам. В прибрежных районах порывами ветра на пляжах при отелях разбросало заборы и лежаки. Часть городской инфраструктуры оказалась не готова к такому объему осадков.

Коммунальные службы работают в усиленном режиме — лужи убирают с помощью специальной техники, фактически "пылесося" воду с улиц.

Ограничения для жителей и туристов

Из-за подтоплений власти перевели многих местных жителей на удаленный формат работы. В городе закрыты несколько парков и пляжей, передвижение по ряду районов затруднено. По словам очевидцев, на отдельных участках вода доходит людям по колено.

Жалобы российских туристов

Российские туристы, находящиеся в Дубае, сообщают о трудностях с передвижением. По их словам, заказать такси практически невозможно, а время ожидания машин значительно выросло. Также фиксируются задержки авиарейсов, что нарушает планы на вылет.

В результате многие россияне предпочитают оставаться в отелях. При этом, как отмечает SHOT, часть туристов продолжает отдыхать несмотря на погоду — некоторые выходят купаться в холодном море, игнорируя последствия шторма.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Таджикистан призвал РФ к объективному расследованию убийства ребёнка - Ховар вчера в 11:37
Расследование под пристальным взглядом: убийство школьника обсуждают на уровне Совбеза

Таджикистан требует прозрачное расследование трагедии в Москве, где погиб школьник, что вызывает общественный резонанс и вопросы о безопасности и двусторонних отношениях.

Читать полностью » Air India случайно нашла потерянный 13 лет назад Boeing — The Sun вчера в 8:33
Пропавший лайнер всплыл благодаря счёту за парковку — бухгалтерия Air India в шоке

Самолёт, пропавший из документов Air India более десяти лет назад, обнаружился в аэропорту Калькутты — теперь перевозчику грозит крупный штраф.

Читать полностью » Сотрудницу тюрьмы Белмарш судят за роман с заключенным — Daily Star вчера в 8:14
Служебный роман может закончиться тюрьмой: почему строго судют сотрудницу за связь с заключённым

Сотрудницу тюрьмы Белмарш судят из-за романа с заключённым: часть обвинений защита отбила, но женщине всё ещё грозит срок.

Читать полностью » В Иркутской области микроавтобус с рабочими врезался в автобетоносмеситель — ТАСС вчера в 7:38
Стояла посреди трассы — и дождалась удара: авария с рабочими вскрыла опасную цепочку ошибок

В Иркутской области микроавтобус с работниками врезался в стоящий на дороге автобетоносмеситель — пострадали 11 человек, начата проверка.

Читать полностью » Air India обнаружила Boeing 737-200, числившийся пропавшим 13 лет, на стоянке аэропорта Калькутты — The Sun 17.12.2025 в 19:37
История из Индии, от которой теряешь дар речи: пассажирский самолёт спустя 13 лет нашли там, где никто и не думал искать

Air India внезапно "нашла" пропавший 13 лет назад Boeing: самолет все это время стоял в аэропорту и принес компании крупный счет.

Читать полностью » В школе в Горках-2 ранее уже было нападение с ножом, но меры безопасности не ввели — Осторожно, новости 17.12.2025 в 17:36
Нож уже появлялся в этой школе: что скрывали до трагедии в Одинцово

В школе, где погиб четвероклассник, ранее уже было нападение с ножом, но никаких мер безопасности так и не приняли.

Читать полностью » Число пострадавших в массовом ДТП на трассе М-4 под Воронежем выросло до шести — ТАСС 17.12.2025 в 12:12
Ночная трасса сложилась в ловушку: семь машин связал один роковой манёвр

На трассе М-4 "Дон" под Воронежем выросло число пострадавших в массовом ДТП. Полиция раскрыла подробности ночной аварии.

Читать полностью » Следственный комитет возбудил дело о серии уличных нападений в Новосибирске — СК 17.12.2025 в 11:56
Били своих — и молчали годами: СК вскрыл уличную группировку в Новосибирске

В Новосибирске возбуждено уголовное дело после серии нападений группы иностранцев на местных жителей, включая родственника участника СВО.

Читать полностью »

Новости
ЮФО
В Краснодарском крае масштабируют внедрение роботизации — министр Юртаев
Наука
Ругательства повысили уверенность во время физических задач — учёные
Россия
"Роснано" подала иск к Анатолию Чубайсу и 12 экс-менеджерам на 11,9 млрд рублей — РБК
Авто и мото
АвтоВАЗ начал поставки нераспроданных автомобилей Lada в Иран и Йемен — Mash
Россия
Присяга при получении российского гражданства станет обязательной с 14 лет — Совет Федерации
Саммит ЕС утвердил кредит Украине на €90 млрд под залог активов — РЕН ТВ
Экономика
Экспорт российской красной и чёрной икры вырос на 38% за 11 месяцев — "Агроэкспорт"
Наука
Межзвёздная комета 3I/ATLAS прошла ближайшую к Земле точку на расстоянии 269 млн км — ИКИ РАН
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet