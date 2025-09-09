От лоукостеров до Emirates: цены на Новый год уже шокируют туристов
До новогодних праздников остаётся ещё четыре месяца, но туристы уже активно обсуждают цены на авиабилеты из Москвы в Дубай. Многие называют их завышенными.
Реакция путешественников
В телеграм-канале "Крыша ТурДома" туристка поделилась опытом:
"С июня мониторила "Аэрофлот” и Emirates. У "Аэрофлота” ценник от 190 тыс. руб. на троих без багажа. У арабской авиакомпании — около 350 тыс. В итоге купила неделю назад билеты S7 за 180 тыс. на семью с багажом".
Проверка цен редакцией
TourDom.ru изучил стоимость перелётов с 30 декабря по 10 января:
-
Аэрофлот - от 125 тыс. руб. за пассажира без багажа; тариф с чемоданом (план "оптимум") — от 149 тыс. руб.
-
Emirates - от 157 тыс. руб., включая багаж до 30 кг (рейсы из Домодедово).
Более доступные варианты
-
Победа - от 62 тыс. руб. (с багажом — 69 тыс., аэропорт Внуково).
-
Utair - от 83 тыс. руб. (Внуково, багаж включён).
-
S7 Airlines - от 88 тыс. руб. (Домодедово, багаж включён).
-
"Уральские авиалинии" - от 88 тыс. руб. (Домодедово, багаж включён).
-
flydubai - от 93 до 110 тыс. руб., в зависимости от рейса (Внуково, багаж включён).
Итог
Стоимость билетов на Новый год сильно варьируется: от 62 тыс. на лоукостерах до 150-160 тыс. у крупных международных перевозчиков. Эксперты предупреждают: ближе к праздникам цены могут вырасти, а доступные билеты закончиться.
