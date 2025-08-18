Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Hans Lindqvist is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 14:03

Финики в шоколаде: десерт, который может стать вашим любимым, но не без последствий

Как производят финики в шоколаде в ОАЭ: технология и ингредиенты

Что может быть лучше, чем сочетание сочного финика, нежной ореховой пасты и тающего шоколада? Дубайские конфеты — это не просто десерт, а настоящее гастрономическое путешествие. Они идеально дополнят чаепитие или станут изысканным подарком для ценителей восточных сладостей.

Ингредиенты

  • Финики (12-15 шт., лучше сорта Меджул или Деглет Нур) — 200 г
  • Фисташковая паста — 30 г
  • Белый шоколад — 40 г
  • Тесто катаифи — 25 г
  • Сливочное масло — 7 г
  • Молочный или тёмный шоколад — 120 г
  • Фисташки (для украшения) — 30 г

Как приготовить

Нарежьте тесто на небольшие кусочки и обжарьте на сливочном масле до золотистого цвета. Переложите в миску и дайте остыть. Растопите белый шоколад и смешайте его с фисташковой пастой и остывшим тестом. Должна получиться однородная масса.

Разрежьте финики вдоль, удалите косточки и заполните их ореховой смесью. Растопите молочный или тёмный шоколад (температура не выше 45°C), обмакните в него финики и выложите на пищевую плёнку.

Украсьте дроблёными или целыми фисташками и отправьте в морозилку на 20-30 минут, чтобы шоколад застыл. Готово! Эти конфеты не только вкусные, но и выглядят по-королевски.

Читайте также

Как приготовить тартар из тунца за 10 минут: простой рецепт сегодня в 10:35

Тайный ингредиент ресторанного блюда: как приготовить тартар из тунца за 10 минут

Хотите удивить гостей ресторанным блюдом за 10 минут? Тартар из тунца с авокадо — нежная текстура, яркие вкусы и простая подача. Секрет идеального сочетания — в деталях!

Читать полностью » Пошаговое руководство по изготовлению шампанского в домашних условиях сегодня в 9:40

Почему 90% людей не умеют готовить шампанское

Мечтаете о домашнем шампанском? Простой рецепт из винограда, сахара и воды — и через месяц в вашем бокале заиграют пузырьки! Без сложного оборудования, только натуральные ингредиенты.

Читать полностью » Кондитеры разработали новый рецепт творожного кекса с пониженной калорийностью сегодня в 9:31

Приготовьте этот кекс за час и удивите всех: простота и вкус в одном

Воздушный творожный кекс с лимонной цедрой и ванилью — просто, вкусно и празднично! Узнайте, как приготовить идеальный десерт за час.

Читать полностью » Как приготовить салат с ветчиной, помидорами и фасолью за 15 минут — пошаговая инструкция сегодня в 8:23

Легкий и сытный: как этот салат может стать вашим новым кулинарным хитом

Салат с ветчиной, помидорами и хрустящими сухариками — просто, вкусно и готовится за 15 минут! Узнайте, как сохранить сочность и хруст в каждом кусочке

Читать полностью » Как запекать горбушу в духовке: рекомендации поваров сегодня в 8:15

Романтический ужин за 30 минут: рыба, которая покорит сердце

Узнайте, как быстро и просто приготовить сочную горбушу в духовке, идеальную для романтического ужина или семейного обеда. Рецепт с пошаговыми инструкциями!

Читать полностью » Кондитеры объяснили, как тыква делает бисквит более влажным и воздушным сегодня в 7:20

Тыква, но не суп: как овощ превращается в изысканный десерт

Тыквенный торт — неожиданно нежный и ароматный десерт без привкуса тыквы. Простые ингредиенты, лёгкий рецепт и потрясающий результат! Попробуйте — и он станет вашим любимым.

Читать полностью » Как приготовить салат с крабовыми палочками и ананасами: советы по выбору ингредиентов сегодня в 7:13

Готовьте за 25 минут: как легко создать кулинарный шедевр для праздника

Ищете лёгкий, но эффектный салат для праздника? Попробуйте сочетание крабовых палочек, ананасов и сыра — сочно, нежно и очень вкусно! Готовится за 25 минут.

Читать полностью » Рецепт тертого печенья с вареньем: как приготовить за 40 минут сегодня в 6:18

Готовится без замеса: необычный способ печь печенье, который сэкономит время

Ароматное тертое печенье с вареньем — хрустящее снаружи, нежное внутри. Простой рецепт, который покорит вашу семью за чашечкой чая. Готовится всего 40 минут!

Читать полностью »

