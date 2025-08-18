Финики в шоколаде: десерт, который может стать вашим любимым, но не без последствий
Что может быть лучше, чем сочетание сочного финика, нежной ореховой пасты и тающего шоколада? Дубайские конфеты — это не просто десерт, а настоящее гастрономическое путешествие. Они идеально дополнят чаепитие или станут изысканным подарком для ценителей восточных сладостей.
Ингредиенты
- Финики (12-15 шт., лучше сорта Меджул или Деглет Нур) — 200 г
- Фисташковая паста — 30 г
- Белый шоколад — 40 г
- Тесто катаифи — 25 г
- Сливочное масло — 7 г
- Молочный или тёмный шоколад — 120 г
- Фисташки (для украшения) — 30 г
Как приготовить
Нарежьте тесто на небольшие кусочки и обжарьте на сливочном масле до золотистого цвета. Переложите в миску и дайте остыть. Растопите белый шоколад и смешайте его с фисташковой пастой и остывшим тестом. Должна получиться однородная масса.
Разрежьте финики вдоль, удалите косточки и заполните их ореховой смесью. Растопите молочный или тёмный шоколад (температура не выше 45°C), обмакните в него финики и выложите на пищевую плёнку.
Украсьте дроблёными или целыми фисташками и отправьте в морозилку на 20-30 минут, чтобы шоколад застыл. Готово! Эти конфеты не только вкусные, но и выглядят по-королевски.
