Финики в шоколаде: десерт, который может стать вашим любимым, но не без последствий

Что может быть лучше, чем сочетание сочного финика, нежной ореховой пасты и тающего шоколада? Дубайские конфеты — это не просто десерт, а настоящее гастрономическое путешествие. Они идеально дополнят чаепитие или станут изысканным подарком для ценителей восточных сладостей.

Ингредиенты

Финики (12-15 шт., лучше сорта Меджул или Деглет Нур) — 200 г

Фисташковая паста — 30 г

Белый шоколад — 40 г

Тесто катаифи — 25 г

Сливочное масло — 7 г

Молочный или тёмный шоколад — 120 г

Фисташки (для украшения) — 30 г

Как приготовить

Нарежьте тесто на небольшие кусочки и обжарьте на сливочном масле до золотистого цвета. Переложите в миску и дайте остыть. Растопите белый шоколад и смешайте его с фисташковой пастой и остывшим тестом. Должна получиться однородная масса.

Разрежьте финики вдоль, удалите косточки и заполните их ореховой смесью. Растопите молочный или тёмный шоколад (температура не выше 45°C), обмакните в него финики и выложите на пищевую плёнку.

Украсьте дроблёными или целыми фисташками и отправьте в морозилку на 20-30 минут, чтобы шоколад застыл. Готово! Эти конфеты не только вкусные, но и выглядят по-королевски.