Дубайский фонтан
Дубайский фонтан
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 13:38

Фонтан у Бурдж-Халифа оживает снова — туристов ждёт премьера сезона

В Дубае 1 октября возобновят работу танцующего фонтана у Бурдж-Халифа после реконструкции

В Дубае готовятся вновь запустить одну из самых известных достопримечательностей города — танцующий фонтан у подножия Бурдж-Халифа. После масштабной реконструкции он станет ещё ярче, музыкальнее и технологичнее, чем прежде.

Возвращение после паузы

С конца весны фонтан был закрыт: его последний "танец" состоялся 18 апреля 2025 года. Работы оказались масштабными — специалисты полностью осушили искусственное озеро площадью более 12 гектаров, заменили старое покрытие, часто покрывавшееся трещинами, и уложили новое бетонное основание с дополнительной теплоизоляцией.

В августе жители и туристы заметили, что чашу снова начали наполнять водой. Однако полноценный запуск состоится только 1 октября — в начале высокого туристического сезона.

Что изменилось

Помимо инженерных работ, обновили систему света и звука, модернизировали оснащение и переработали хореографию водных струй. По словам представителей компании Emaar, которая владеет фонтаном и самим небоскрёбом Бурдж-Халифа, зрителей ждёт более динамичное и зрелищное шоу.

Теперь фонтан сможет синхронизировать движения струй воды с музыкальным сопровождением ещё точнее, а новые световые установки создадут эффект присутствия на грандиозном концерте под открытым небом.

Особенности фонтана

Дубайский фонтан был открыт 8 мая 2009 года и быстро стал символом города. Его длина составляет 275 метров, а высота струй достигает 150 метров — это уровень примерно 50-го этажа. Каждую секунду в воздух поднимается около 83 тонн воды.

В системе подсветки используются 6600 белых и 25 цветных прожекторов, а также газовые форсунки и дымогенераторы. Благодаря им шоу обретает необычные эффекты огня и тумана. Яркость настолько сильная, что лучи фонтанов можно заметить за 32 километра.

Влияние на городскую жизнь

Закрытие достопримечательности заметно отразилось на деловой активности центра города. В летние месяцы количество посетителей района Downtown Dubai снизилось. Чтобы поддержать бизнес, владельцы 50 ресторанов и кафе с видами на фонтан получили полное освобождение от арендной платы на четыре месяца — с июня по сентябрь.

Теперь, когда запуск снова близок, оживёт и весь квартал. Владельцы ресторанов ожидают возвращения туристического потока, а Emaar уверена, что обновлённое шоу привлечёт ещё больше гостей, чем прежде.

Что ждёт туристов

Возобновление шоу приурочено к началу высокого сезона, когда в эмират приезжает особенно много путешественников. Благодаря обновлённой технике программа станет разнообразнее: в неё добавят новые композиции и уникальные водные постановки.

