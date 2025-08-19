Этот напиток в кофейне Дубая называют символом стиля — попробовавшие соглашаются
В городе, где матча-латте уже успела стать почти символом стиля жизни, кофейная культура обретает новые формы. Дубай давно вышел за пределы привычных вкусов, предлагая гурманам и просто ценителям кофе по-настоящему яркие открытия — от шафранового латте до десертов, которые идеально сочетаются с чашкой свежесваренного напитка.
"Фильтр"
Для тех, кто ищет модное и живое кафе, этот бренд стал настоящей находкой. Сеть расположена в крупных торговых центрах — Mirdif, Dubai Mall и Al Quoz. Холодные кофейные напитки здесь заслуженно стали визитной карточкой. А для поклонников нежной матча найдётся целый ассортимент.
Местоположение: Мирдиф, Дубай Молл, Аль Куз
"Конкрет"
Стильные бетонные полы, монохромная палитра и минимализм делают это кафе на Джумейра-Бич-Роуд идеальным фоном для Instagram. Их фирменный кофе со льдом не уступает по стилю интерьеру — он такой же изысканный.
- Местоположение: Умм Сукейм 2, Дубай
- Время работы: вс-чт: 8:00-22:00, пт-сб: 8:00-00:00
Orto Café
Панорамные окна, минимализм и вид на канал превращают это место в оазис спокойствия. Здесь лучше всего заказывать ледяной латте и просто наблюдать за жизнью города.
- Местоположение: Джумейра, Дубай
- Контакт: 04 345 5060
- Время: 7:00-12:00
"Пауз"
Кафе-святилище в Умм-Сукейме сочетает кофе и заботу о здоровье. На втором этаже проходят занятия йогой, а downstairs можно насладиться морковным пирогом без угрызений совести и бодрящим холодным кофе.
- Местоположение: Al Wasl Road, Дубай
- Контакт: 04 266 5329
- Время: 7:00-22:00
Flat 12
Место, выросшее из автомобильного сообщества, теперь собирает кофеманов в Порт-Рашиде. Их шафрановый латте — золотистый, ароматный и слегка сладкий. Атмосфера индустриального шика идеально подходит для тех, кто ценит стиль и вкус.
- Местоположение: Порт Рашид, Дубай
- Контакт: 04 228 7123
- Время: вс-чт: 8:00-23:00, пт-сб: 8:00-00:00
Alchemy Coffee
Джумейра хранит одну из самых атмосферных кофеен города. Здесь кофе привозят с ферм по всему миру, поддерживая локальные сообщества. Идеальное сочетание — холодный кофе и брауни с тахини у бассейна.
- Местоположение: Al Wasl Road, Джумейра, Дубай
- Контакт: 04 344 2466
- Время: пн-чт: 8:00-23:00, пт-вс: 8:00-01:00
Amongst Few
На Аль-Васл-роуд это кафе давно стало точкой притяжения для тех, кто ценит флэт-уайт и здоровую кухню. Легендарные банановые блинчики обожают не только веганы.
- Местоположение: Al Wasl Road, Джумейра, Дубай
- Контакт: 04 236 0031
- Время: 9:00-21:00
Backyard
Новое кафе в Джумейре привлекает лаконичным дизайном и крепким кофе со льдом. А их трюфельная булочка — настоящий гастрономический сюрприз.
- Местоположение: Умм Сукейм 2, Дубай
- Контакт: 04 333 7160
- Время: 7:00-12:00
