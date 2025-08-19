Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Вид на Дубай с балкона
Вид на Дубай с балкона
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 1:20

Этот напиток в кофейне Дубая называют символом стиля — попробовавшие соглашаются

Кофейни Дубая на Джумейра-Бич-Роуд и Al Wasl Road: где попробовать флэт-уайт и матча

В городе, где матча-латте уже успела стать почти символом стиля жизни, кофейная культура обретает новые формы. Дубай давно вышел за пределы привычных вкусов, предлагая гурманам и просто ценителям кофе по-настоящему яркие открытия — от шафранового латте до десертов, которые идеально сочетаются с чашкой свежесваренного напитка.

"Фильтр"

Для тех, кто ищет модное и живое кафе, этот бренд стал настоящей находкой. Сеть расположена в крупных торговых центрах — Mirdif, Dubai Mall и Al Quoz. Холодные кофейные напитки здесь заслуженно стали визитной карточкой. А для поклонников нежной матча найдётся целый ассортимент.

Местоположение: Мирдиф, Дубай Молл, Аль Куз

"Конкрет"

Стильные бетонные полы, монохромная палитра и минимализм делают это кафе на Джумейра-Бич-Роуд идеальным фоном для Instagram. Их фирменный кофе со льдом не уступает по стилю интерьеру — он такой же изысканный.

  • Местоположение: Умм Сукейм 2, Дубай
  • Время работы: вс-чт: 8:00-22:00, пт-сб: 8:00-00:00

Orto Café

Панорамные окна, минимализм и вид на канал превращают это место в оазис спокойствия. Здесь лучше всего заказывать ледяной латте и просто наблюдать за жизнью города.

  • Местоположение: Джумейра, Дубай
  • Контакт: 04 345 5060
  • Время: 7:00-12:00

"Пауз"

Кафе-святилище в Умм-Сукейме сочетает кофе и заботу о здоровье. На втором этаже проходят занятия йогой, а downstairs можно насладиться морковным пирогом без угрызений совести и бодрящим холодным кофе.

  • Местоположение: Al Wasl Road, Дубай
  • Контакт: 04 266 5329
  • Время: 7:00-22:00

Flat 12

Место, выросшее из автомобильного сообщества, теперь собирает кофеманов в Порт-Рашиде. Их шафрановый латте — золотистый, ароматный и слегка сладкий. Атмосфера индустриального шика идеально подходит для тех, кто ценит стиль и вкус.

  • Местоположение: Порт Рашид, Дубай
  • Контакт: 04 228 7123
  • Время: вс-чт: 8:00-23:00, пт-сб: 8:00-00:00

Alchemy Coffee

Джумейра хранит одну из самых атмосферных кофеен города. Здесь кофе привозят с ферм по всему миру, поддерживая локальные сообщества. Идеальное сочетание — холодный кофе и брауни с тахини у бассейна.

  • Местоположение: Al Wasl Road, Джумейра, Дубай
  • Контакт: 04 344 2466
  • Время: пн-чт: 8:00-23:00, пт-вс: 8:00-01:00

Amongst Few

На Аль-Васл-роуд это кафе давно стало точкой притяжения для тех, кто ценит флэт-уайт и здоровую кухню. Легендарные банановые блинчики обожают не только веганы.

  • Местоположение: Al Wasl Road, Джумейра, Дубай
  • Контакт: 04 236 0031
  • Время: 9:00-21:00

Backyard

Новое кафе в Джумейре привлекает лаконичным дизайном и крепким кофе со льдом. А их трюфельная булочка — настоящий гастрономический сюрприз.

  • Местоположение: Умм Сукейм 2, Дубай
  • Контакт: 04 333 7160
  • Время: 7:00-12:00

