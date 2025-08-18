Дубай доступен каждому: 7 простых способа сэкономить на поездке

Можно ли увидеть Дубай во всей его роскоши, не потратив состояние? Многие уверены, что поездка в крупнейший город ОАЭ доступна только обеспеченным туристам. Однако тревел-блогер Тёма в своём Telegram-канале развенчал этот миф и поделился практичными лайфхаками, которые помогут насладиться отдыхом, не опустошая кошелёк.

"В Дубае без миллиона рублей делать нечего", — написали мне недавно. Ну что ж, давайте разберёмся — так ли это?

Как сэкономить на перелёте

По словам блогера, самый простой способ сократить расходы — лететь не напрямую в Дубай, а в Абу-Даби. Авиабилеты в столицу ОАЭ часто стоят в два раза дешевле, а расстояние между городами всего 140 километров. Из аэропорта Абу-Даби в Дубай регулярно ходят междугородние автобусы по доступным ценам.

Где питаться выгодно

Дубай известен как гастрономический центр, но при этом город может приятно удивить бюджетными вариантами. Особенно выгодно, по словам Тёмы, питаться в индийских кафе:

порции большие,

цены — около 1000 рублей за полноценный обед,

кухня разнообразная и насыщенная специями.

Для тех, кто любит острые и насыщенные блюда, это станет приятным бонусом к экономии.

Размещение и транспорт

Блогер советует выбирать район Дейра. Здесь живут в основном эмигранты, а значит, стоимость аренды жилья ниже, чем в центральных районах. До главных достопримечательностей легко добраться на общественном транспорте.

Отдельно Тёма подчеркнул, что арендовать автомобиль в Дубае невыгодно — высокие цены и постоянные пробки могут испортить впечатление от поездки.

Вместо этого он рекомендует пользоваться метро:

быстро,

удобно,

доступно по цене.

Как увидеть Бурдж-Халифу бесплатно

Главная достопримечательность Дубая — небоскрёб Бурдж-Халифа — манит туристов панорамными видами. Но, как отмечает Тёма, платить за подъём на смотровую площадку совсем не обязательно. Лучшее впечатление можно получить у подножия здания, где ежедневно проводится бесплатное шоу фонтанов.

Экскурсии и развлечения

Оптимальная длительность поездки, по мнению блогера, — 3-4 дня. Этого времени достаточно, чтобы увидеть главные достопримечательности, не перегружая бюджет.

Для сафари в пустыне Тёма советует бронировать туры у местных компаний. Цены отличаются заметно: в отеле стоимость начинается от 7000 рублей, у частных гидов — от 3000 рублей.

Ещё несколько советов от блогера

Вода . В Дубае из-под крана течёт питьевая вода. Её можно набирать в кулерах торговых центров, что избавит от лишних расходов.

. В Дубае из-под крана течёт питьевая вода. Её можно набирать в кулерах торговых центров, что избавит от лишних расходов. Лучшее время для низких цен. Турпакеты дешевле всего в июле-августе и январе-феврале. Летом жара может быть невыносимой, а вот зима — комфортное время для прогулок.