Один раз загрузил паспорт — и забыл: новая система Дубая избавляет туристов от бумажной рутины

В Дубае продолжают расширять систему цифровых сервисов для туристов, и, как сообщает портал Arabian Business, в эмирате запустили общегородскую систему регистрации в отелях на основе распознавания лиц. Инициатива, представленная наследным принцем шейхом Хамданом бен Мохаммедом, открывает возможность проходить все формальности удаленно — через мобильное приложение — ещё до прибытия в город.

Как работает новая система

Над сервисом работал Департамент экономики и туризма Дубая (DET). Гостям достаточно один раз загрузить в приложение паспортные данные и биометрическую информацию. Эти сведения будут храниться на протяжении всего срока действия документа, что позволит туристам в дальнейшем проходить регистрацию в отелях буквально за несколько секунд.

Внедрение технологии направлено на упрощение взаимодействия между путешественниками и гостиничным сектором. Система избавляет от необходимости предъявлять документы при заселении и делает процесс полностью автоматизированным, что особенно важно при высоком туристическом потоке.

Значение проекта для стратегии Дубая

DET подчёркивает, что запуск сервиса вписывается в цели программы D33, ориентированной на цифровую трансформацию и укрепление статуса Дубая как высокотехнологичного центра Ближнего Востока. Генеральный директор ведомства Хелал Саид Альмарри отметил, что проект стал примером конструктивного сотрудничества частного бизнеса и государственных структур, а также демонстрирует готовность отрасли к новым технологическим моделям обслуживания.

Опыт Дубая в сфере цифровизации отмечается уже не впервые: ранее в международном аэропорту внедрили "умные" паспортные тоннели, позволяющие пассажирам проходить контроль без традиционных процедур. Новая система логично развивает этот подход, распространяя биометрическую идентификацию на гостиничный сектор.

Перспективы и дальнейшее расширение сервисов

В планах города — интеграция биометрической системы в другие сервисы, включая пункты проката автомобилей. Это позволит туристам арендовать транспорт так же быстро, как заселяться в отели, и создаст единый цифровой контур для большинства услуг, востребованных во время поездки.

Такая стратегия цифровой трансформации усиливает конкурентные преимущества эмирата на международном туристическом рынке и подтверждает стремление Дубая стать одним из самых технологически оснащённых направлений для путешественников.