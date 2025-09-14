Жидкости по литру и ноутбук в рюкзаке: Дубай отменяет правила, мучившие пассажиров 20 лет
К концу 2026 года крупнейший аэропорт мира — Dubai International Airport (DXB) - планирует полностью изменить процесс прохождения контроля безопасности.
Главные нововведения
-
Пассажирам не нужно будет доставать ноутбуки и жидкости из ручной клади.
-
Отменяются ограничения на провоз жидкостей свыше 100 мл.
-
Основа системы — современные 3D-сканеры и алгоритмы искусственного интеллекта.
-
Планируется замена около 140 единиц оборудования.
Партнёры проекта
Контракт на поставку и установку систем заключён с компанией Smiths Detection в мае 2025 года.
Зачем это делается
По словам старшего вице-президента по операциям в терминалах Эссы Аль Шамси, модернизация направлена на:
-
повышение уровня безопасности;
-
ускорение процедуры досмотра;
-
повышение комфорта пассажиров.
Рост пассажиропотока
-
За первые шесть месяцев 2025 года DXB обслужил 46 млн человек (+2,3% к прошлому году).
-
В апреле был зафиксирован абсолютный рекорд — 8 млн путешественников за месяц, максимум за всю историю наблюдений.
Итог
DXB готовится стать первым мегахабом, где строгие правила досмотра заменят на более технологичные и удобные, не снижая уровня безопасности.
