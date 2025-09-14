Жидкости по литру и ноутбук в рюкзаке: Дубай отменяет правила, мучившие пассажиров 20 лет

сегодня в 14:37

Город фресок и холмов: прогулка по Боровску превращается в квест

Боровск таит в себе множество тайн: от старообрядчества до Наполеона и космонавтики. Откройте для себя этот уникальный город с богатой историей и атмосферой.

сегодня в 13:34

Набережная, где встречаются три поэта: Таруса собрала Цветаеву, Ахмадулину и Паустовского

Таруса — это не просто город, это источник вдохновения и щекотки нервов. Погрузитесь в атмосферу творчества, изучая поэзию Цветаевых за 2 дня.

сегодня в 12:02

Почему задний двор в США - больше, чем просто участок земли

Задний двор в США — это не только участок за домом, а часть семейного досуга: игры детей, барбекю, праздники и символ «американской мечты» о доме и уюте.

сегодня в 11:00

Почему гриль на заднем дворе стал символом американской мечты

Барбекю на заднем дворе — символ американской suburbia. Гриль стал традицией семейных выходных, способом общения с соседями и частью образа «американской мечты».

сегодня в 10:58

Газон как символ США: что скрывается за зелёной травой перед домом

Газон перед домом в США — это не просто зелёная трава, а символ статуса, уюта и принадлежности к сообществу. Его ухоженность отражает культуру suburbia и американский образ жизни.

сегодня в 9:57

Doggy bag: символ практичности и щедрых порций в США

Doggy bag в США — это привычка забирать остатки еды домой. Она связана с большими порциями, уважением к продуктам и практичным отношением к расходам.

сегодня в 8:54

Как маркетинг в США сделал гигантские порции нормой

В США рестораны известны огромными порциями. Это результат культуры изобилия, конкуренции за клиентов и традиции «value for money», где больше значит лучше.

сегодня в 7:51

Новая концепция: почему молодёжь в США всё чаще идёт не в фастфуд, а в fast casual

Fast casual набирает популярность в США: молодёжь выбирает этот формат за свежие продукты, кастомизацию меню и атмосферу, отличающуюся от привычного fast food.

