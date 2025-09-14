Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Самолёты у терминала в аэропорту
Самолёты у терминала в аэропорту
Олег Белов Опубликована сегодня в 22:26

Жидкости по литру и ноутбук в рюкзаке: Дубай отменяет правила, мучившие пассажиров 20 лет

Dubai International Airport отменит правило 100 мл и досмотр ноутбуков

К концу 2026 года крупнейший аэропорт мира — Dubai International Airport (DXB) - планирует полностью изменить процесс прохождения контроля безопасности.

Главные нововведения

  • Пассажирам не нужно будет доставать ноутбуки и жидкости из ручной клади.

  • Отменяются ограничения на провоз жидкостей свыше 100 мл.

  • Основа системы — современные 3D-сканеры и алгоритмы искусственного интеллекта.

  • Планируется замена около 140 единиц оборудования.

Партнёры проекта

Контракт на поставку и установку систем заключён с компанией Smiths Detection в мае 2025 года.

Зачем это делается

По словам старшего вице-президента по операциям в терминалах Эссы Аль Шамси, модернизация направлена на:

  • повышение уровня безопасности;

  • ускорение процедуры досмотра;

  • повышение комфорта пассажиров.

Рост пассажиропотока

  • За первые шесть месяцев 2025 года DXB обслужил 46 млн человек (+2,3% к прошлому году).

  • В апреле был зафиксирован абсолютный рекорд — 8 млн путешественников за месяц, максимум за всю историю наблюдений.

Итог

DXB готовится стать первым мегахабом, где строгие правила досмотра заменят на более технологичные и удобные, не снижая уровня безопасности.

