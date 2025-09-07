Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Дуэйн «Скала» Джонсон
© commons.wikimedia.org by Sgt. Valerie C. Eppler is licensed under Public domain
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 15:52

Грыжи, операции и срыв диеты: цена легендарной формы Дуэйна Джонсона

Дуэйн Джонсон заявил, что предпочитает постоянно поддерживать форму, а не возвращать её заново

Дуэйн "Скала" Джонсон привык удивлять публику. Его тело долгие годы было символом силы, дисциплины и непреклонной воли. Однако когда актер появился на Венецианском кинофестивале 2025 года в более стройной форме, интернет тут же загудел от слухов. Многие задавались вопросом, что произошло с привычным "геркулесовым" телосложением звезды. Сам Джонсон пока не комментирует догадки, но его многочисленные интервью позволяют понять, как он подходит к тренировкам, питанию и здоровью.

Еда как часть дисциплины

Долгие годы актер потреблял колоссальное количество калорий — до 8000 в день во времена расцвета его карьеры в WWE. Позже рацион стал более выверенным: шесть приемов пищи, составленных совместно с диетологами. Джонсон всегда подчеркивал, что ест не ради удовольствия, а ради результата. Эта привычка досталась ему от отца, рестлера Рокки Джонсона.

"Он очень рано научил меня есть не для того, чтобы порадовать язык, а есть, чтобы питать тело", — вспоминал актер.

Чтобы не застрять в рутине, он оставляет место для больших читмилов. Его публикации с целыми башнями блинов или десятками бургеров разлетались по соцсетям, вызывая восторг у фанатов.

Тренировки и подход к нагрузкам

Режим Джонсона всегда зависел от его ролей. Для фильма "Черный Адам" он добивался максимальной рельефности, а для картины "Разбивающая машина" — нужной "массы бойца". В подготовке к роли Марка Керра актер делал акцент на движениях, характерных для борцов, и включал в программу кардио вместе с силовыми тренировками.

С возрастом его отношение к спорту изменилось. Если раньше он работал "через боль", то теперь учится слушать сигналы организма и избегать травм.

"Есть разница между болью, которую вы можете проработать, и болью, когда вам нужно прекратить то, что вы делаете", — сказал актер.

Травмы и последствия

Многие заметили, что пресс Джонсона выглядит необычно. Сам актер объяснял это старой травмой. В период борьбы он повредил область таза, что вызвало цепную реакцию и привело к экстренной операции по удалению тройной грыжи.

"Это вызвало цепную реакцию, и она разорвала стенку моего живота", — пояснил актер.

С тех пор его пресс так и остался "неидеальным", но для самого Джонсона это не стало преградой.

Борьба с проблемами ЖКТ

Даже при строгой диете и тренировках актер долгое время мучился с пищеварением. После консультации с экспертом по функциональной медицине Марк Хайман он выяснил, что слизистая кишечника была повреждена из-за курсов антибиотиков. В течение восьми недель Джонсон принимал пробиотики и растительные экстракты — зеленый чай, клюкву, гранат. По его словам, именно это помогло вернуть организм в баланс.

Когда нужно быть "больше"

Интересно, что для фильма "Разбивающая машина" режиссер Бенни Сэфди попросил актера прибавить в массе. Задача заключалась не в том, чтобы сделать Джонсона стройнее, а наоборот — подчеркнуть образ борца.

"Это была очень специфическая тренировка, потому что, если подумать, Марк, как борец-любитель, есть движения, которые он делал постоянно", — сказал Джонсон.

Таким образом, его похудение на красной дорожке стало неожиданностью: публика ждала скорее массивного силуэта.

Секрет в постоянстве

В многочисленных интервью актер подчеркивал, что здоровье и форма для него — это не временный проект, а образ жизни. Он придерживается принципа, что легче оставаться в форме постоянно, чем пытаться возвращаться к ней.

"Лучше оставаться в форме, чем быть в форме", — заявил он.

Эта философия объясняет, почему даже после десятилетий выступлений и десятков ролей Джонсон продолжает удивлять своей выносливостью и работоспособностью.

