Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 15:19

Пекин закручивает гайки: Японию отрезали от ключевых технологий двойного назначения

Китай вводит эмбарго на товары двойного назначения для Японии — Минкоммерции КНР

Решение Пекина в отношении Токио стало одним из самых жёстких шагов в торгово-политических отношениях двух стран за последнее время и напрямую затрагивает чувствительную сферу безопасности. Ограничения касаются продукции, способной использоваться как в гражданских, так и в военных целях, и фактически перекрывают один из каналов технологического взаимодействия. Об этом сообщает издание "Царьград".

Решение Пекина и сроки его вступления

Министерство коммерции Китайской Народной Республики объявило о введении эмбарго на экспорт товаров двойного назначения в Японию. Ограничения вступают в силу с 6 января и распространяются на поставки в случаях, когда продукция может быть использована в военных целях.

В ведомстве подчеркнули, что мера носит целенаправленный характер и связана с оценкой потенциальных рисков для региональной безопасности. Речь идёт не о полном запрете торговли, а о точечном ограничении поставок, которые способны усилить военный потенциал Токио.

Какие товары подпадают под запрет

Согласно заявлению пресс-службы министерства, экспорт всех товаров двойного назначения запрещён японским военным пользователям, если они предназначены для военных целей либо иного использования, способствующего наращиванию оборонных возможностей Японии.

Таким образом, под эмбарго подпадает продукция, которая формально может применяться в гражданской сфере, но при этом обладает характеристиками, востребованными в военной промышленности. Контроль будет осуществляться исходя из конечного пользователя и заявленных целей поставок.

Мотивы и возможные последствия

В Пекине подчёркивают, что принятое решение направлено на предотвращение усиления военного потенциала Японии. Китайская сторона рассматривает экспортный контроль как инструмент обеспечения собственной безопасности и стабильности в регионе.

Эксперты отмечают, что эмбарго может осложнить технологическое сотрудничество между странами и усилить напряжённость в Восточной Азии. При этом дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от реакции Токио и возможных ответных шагов на дипломатическом и экономическом уровнях.

