Две должности — один оклад: власти легализовали чиновничий "мультиформат"

сегодня в 15:39

Теперь транспорт сам понимает, кто ты: в Екатеринбурге тестируют оплату по геометке

В Екатеринбурге начали тестировать оплату проезда по геолокации через СБП: смартфон сам определяет транспорт и списывает деньги без QR-кодов.

19.09.2025 в 3:17

Зоопарку — 95, а он только расширяется: новых животных выводят к публике до конца года

К 95-летию Екатеринбургский зоопарк готовит новые виды животных. Какие редкие обитатели уже появились и кого ещё покажут до конца года?

19.09.2025 в 2:26

Положил осенью — ешь летом: на Урале созрели яблоки, которые не стареют

В Свердловской области созрели яблоки сорта «Благая весть». Чем уникальны эти плоды и какие ещё дары осени собирают в регионе?

19.09.2025 в 1:17

Даже виноград стал гуманнее: на Урале фиксируют снижение цен после сезона сбора

Инфляция в Свердловской области снизилась до 10%. Какие продукты подешевели и почему цены на яйца падают уже седьмой месяц подряд?

19.09.2025 в 0:16

На Серовском тракте — кладовая здоровья: где уральцы собирают клюкву мешками

Сезон клюквы на Урале открыт: свердловчане отправились на болота с ведрами. Чем ценится эта ягода и почему её называют самой полезной в мире?

18.09.2025 в 23:44

Немецкий ритейлер не справился с соседями: что происходит с магазинами "Фасоль"

В Екатеринбурге закрылся один из магазинов сети «Фасоль». Почему торговая точка не выдержала конкуренции и как отличаются цены от других супермаркетов?

18.09.2025 в 0:17

Сердце дрожит — а доктор в очках и с поддержкой со всей страны: операция, которую нельзя было провалить

В Перми хирурги впервые применили «умные очки» во время операции на сердце. Новая технология открывает неожиданные перспективы для всей медицины.

17.09.2025 в 23:26

Актёрам, дирижёрам и библиотекарям — больше: зарплаты в культуре почти сравнялись с городскими

В Екатеринбурге зарплаты работников культуры выросли и достигли 75–76 тысяч рублей. Два года назад минимальный оклад повысили почти на 19%.

