Олег Белов Опубликована сегодня в 23:29

Две должности — один оклад: власти легализовали чиновничий "мультиформат"

Паслер расширил практику «двойных должностей» в свердловском правительстве

Губернатор региона Денис Паслер подписал изменения в указ, регулирующий перечень должностей госгражданской службы. Поправки позволяют расширить практику "двойных должностей" в органах власти. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Что изменилось

Теперь допускается использование двойного наименования должности, состоящего из двух частей:

  1. должности из официального Реестра;

  2. должности, учреждённой для исполнения полномочий губернатора, членов правительства, органов исполнительной власти или аппарата губернатора.

При этом размер оклада будет определяться по первой из указанных должностей.

Кто уже совмещает

Сейчас в свердловском правительстве есть несколько высокопоставленных чиновников с двойными должностями:

  • Алексей Кузнецов - заместитель губернатора и глава МУГИСО;

  • Татьяна Савинова - заместитель губернатора и министр здравоохранения;

  • Дмитрий Ионин - заместитель губернатора и глава министерства инвестиций.

Кого изменения не касаются

Источник URA. RU уточнил, что самого губернатора нововведения не затрагивают:

"Он — высшее должностное лицо. Изменение его наименования возможно только через поправки в Устав области. Указ касается исключительно госслужащих, чьи должности прописаны в нормативно-правовой базе. Из этого перечня можно совмещать: замгубернатора — министр, замглавы департамента — советник и так далее".

