Две должности — один оклад: власти легализовали чиновничий "мультиформат"
Губернатор региона Денис Паслер подписал изменения в указ, регулирующий перечень должностей госгражданской службы. Поправки позволяют расширить практику "двойных должностей" в органах власти. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Что изменилось
Теперь допускается использование двойного наименования должности, состоящего из двух частей:
-
должности из официального Реестра;
-
должности, учреждённой для исполнения полномочий губернатора, членов правительства, органов исполнительной власти или аппарата губернатора.
При этом размер оклада будет определяться по первой из указанных должностей.
Кто уже совмещает
Сейчас в свердловском правительстве есть несколько высокопоставленных чиновников с двойными должностями:
-
Алексей Кузнецов - заместитель губернатора и глава МУГИСО;
-
Татьяна Савинова - заместитель губернатора и министр здравоохранения;
-
Дмитрий Ионин - заместитель губернатора и глава министерства инвестиций.
Кого изменения не касаются
Источник URA. RU уточнил, что самого губернатора нововведения не затрагивают:
"Он — высшее должностное лицо. Изменение его наименования возможно только через поправки в Устав области. Указ касается исключительно госслужащих, чьи должности прописаны в нормативно-правовой базе. Из этого перечня можно совмещать: замгубернатора — министр, замглавы департамента — советник и так далее".
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru