Ты не шпион, но тебе не рады: как двойное гражданство путает даже роботов в ЕС

В чате для профессионалов туризма "Курилка ТурДома 2.0" недавно разгорелась дискуссия, которая всё чаще становится актуальной для россиян с несколькими гражданствами. Турист с паспортами России и Израиля задал, казалось бы, простой вопрос: по какому документу бронировать билеты и пересекать границы, если маршрут проложен через Стамбул в Европу? Ответ оказался не таким очевидным, как кажется.

Двойное гражданство и путешествия: как не запутаться в паспортах

Всё чаще люди живут и перемещаются между странами, имея два или более гражданств. Для путешествий это удобно — можно выбирать, какой паспорт использовать для виз, въезда и выезда. Однако с юридической точки зрения между государствами нет единого алгоритма.

Россия, например, не признаёт двойное гражданство в полном смысле, за исключением соглашения с Таджикистаном. Поэтому человек с двумя паспортами в глазах российских властей остаётся гражданином РФ со всеми вытекающими обязанностями — включая правило выезда и въезда только по российскому паспорту.

Пример из практики: Россия — Турция — Европа

"Билет можно купить на любой действующий паспорт, но главное правило — с каким паспортом влетел в страну, с таким и вылетай", — пояснила Евгения Сергиенко, директор туристического агентства "Оранж Тревел" (Сочи).

Схема для туриста с гражданством России и Израиля выглядит так:

Из России в Турцию - показывается российский паспорт. В Стамбуле на паспортном контроле предъявляется израильский документ (именно в него ставятся турецкие штампы на прилёт и вылет). При въезде в Европу также используется израильский паспорт, что избавляет от визовых требований. Обратный путь: из Европы — снова по израильскому паспорту, из Стамбула в Россию — уже по российскому.

Важно: при такой схеме авиабилеты должны быть раздельными, иначе система бронирования может связать маршруты и вызвать путаницу при проверке документов.

Почему нельзя вылететь из России по иностранному паспорту

Российское законодательство прямо обязывает своих граждан покидать страну и возвращаться по паспорту РФ. Это правило действует даже при наличии второго гражданства.

"Впервые при мне задержали на границе молодого человека в 2022 году. Он шёл прямо передо мной и очень возмущался. Но ему объяснили, что граждане России обязаны пересекать границу исключительно по паспорту РФ. В этом году таких было уже человек пять с рейса", — рассказала участница туристического чата.

Даже если у путешественника есть виза или безвизовый режим по иностранному документу, выезд из России без предъявления паспорта гражданина РФ невозможен.

Просроченный паспорт — ловушка на родине

У россиян, переехавших в Израиль, Германию или другие страны, нередко возникает новая проблема — окончание срока действия российского паспорта.

С таким документом въезд в Россию возможен, но выезд — только после оформления нового. По сути, человек становится "заложником" формальностей: пока паспорт не обновлён, покинуть страну нельзя.

Что изменится с введением EES в Европе

После запуска в ЕС системы электронного контроля въезда и выезда EES (Entry/Exit System) многие владельцы двух паспортов задаются вопросом: нужно ли им проходить процедуру регистрации, если один из их документов — европейский.

Эксперты объясняют просто: если въезд осуществляется по паспорту ЕС, система не фиксирует данные как "въезд иностранца". Но если пересечение границы происходит по российскому документу, информация вносится в базу, и в дальнейшем могут возникнуть расхождения. Поэтому важно сохранять единообразие — въезжать и выезжать из ЕС по одному и тому же паспорту.

Таблица: правила пересечения границ при двойном гражданстве

Этап поездки Какой паспорт предъявлять Комментарий Вылет из России Российский Без него не выпустят Прилёт в Турцию Израильский Турция ставит штампы в иностранный паспорт Въезд в Европу Израильский Без визы по праву гражданства Возврат из Европы Израильский Для выезда из ЕС Прилёт в Турцию (обратно) Израильский Турецкие отметки на вылет Въезд в Россию Российский Обязателен для граждан РФ

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: показывать разные паспорта в одной стране (например, при прилёте и вылете).

→ Последствие: несостыковки в данных и задержка на контроле.

→ Альтернатива: всегда вылетать тем же документом, по которому въезжал.

• Ошибка: выезжать из России по иностранному паспорту.

→ Последствие: отказ в вылете, штраф или задержка рейса.

→ Альтернатива: предъявлять российский паспорт, даже если билет оформлен на другой.

• Ошибка: забыть продлить российский документ.

→ Последствие: можно въехать, но не выехать.

→ Альтернатива: проверять срок действия паспорта заранее и обновлять его в консульстве.

А что если два гражданства обнаружат?

На практике пограничники не интересуются наличием второго паспорта, особенно если он не используется при пересечении границы. Однако такие случаи могут фиксироваться системами контроля.

"У меня детей через пограничную систему вычислили. Они влетали в США по европейскому паспорту, а в аэропорту проверяли, есть ли authorisation for travel USA. А у них второе гражданство — американское. После этого пришло письмо из эстонского Politsei ja piirivalveamet с требованием выбрать, гражданами какой страны они хотят быть", — рассказала одна из россиянок.

В большинстве стран Европы наличие второго гражданства допустимо, но скрывать его не рекомендуется. Если информация всплывает в контексте налоговых или визовых проверок, могут последовать запросы и уточнения.

Плюсы и минусы владения двумя паспортами

Плюсы Минусы Возможность безвизового въезда в разные страны Правовая путаница между системами Доступ к социальным льготам и медицине в обеих странах Обязанность соблюдать законы обеих сторон Возможность выбора маршрутов и виз Риск утраты одного из гражданств при нарушении правил Гибкость при бронировании билетов Необходимость вести двойной налоговый и паспортный учёт

FAQ

Можно ли бронировать билет на один паспорт, а вылетать по другому?

Да, но нужно следить, чтобы данные совпадали с тем документом, который предъявляется при регистрации.

Если у меня паспорт ЕС и России, какой показывать при выезде из РФ?

Только российский. При въезде в Европу — документ гражданина ЕС.

Что будет, если в России истёк паспорт, а я живу за границей?

Въехать можно, но обратно не выпустят, пока не получите новый документ.

Мифы и правда

• Миф: два гражданства дают полную свободу передвижения.

Правда: правила каждой страны различны, и их нужно соблюдать строго.

• Миф: пограничники не могут узнать о втором паспорте.

Правда: современные базы данных позволяют отслеживать пересечения и сопоставлять личности.

• Миф: в России можно вылететь по любому документу.

Правда: только по паспорту гражданина РФ. Исключений нет.

Интересные факты