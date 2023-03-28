Сотрудник детективного агентства Светлана Левина погибла в дорожно-транспортном происшествии. Об этом сообщает "Орловский меридиан".
Женщина была известна тем, что регулярно появлялась в шоу Андрея Малахова. Трагедия произошла 24 марта под Орлом. Вместе с ней погибли еще двое человек.
ДТП произошло на трассе М-2 Крым. Автомобиль Mercedes выехал н встречную полосу движения и допустил столкновение с Mitsubishi Pajero. Второй автомобиль превратился в груду металлолома, выжить удалось лишь 12-летнему пассажиру.
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