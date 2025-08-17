Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алла Малькова Опубликована сегодня в 17:42

Кровавая авария на трассе: водитель грузовика пошел на обгон и не справился

Четыре человека погибли в лобовом столкновении на трассе под Екатеринбургом

Четыре человека погибли в результате серьезного ДТП на 267-м километре трассы Екатеринбург-Тюмень. По предварительным данным, авария произошла при лобовом столкновении грузового автомобиля Scania с легковым Chery вблизи поселка Тугулым.

Двое пассажиров легковушки скончались на месте происшествия. Позже в больнице от полученных травм умерли еще два человека. Водитель грузовика с травмами различной степени тяжести был доставлен в медицинское учреждение.

Сотрудники ГИБДД устанавливают точные причины аварии. По неофициальной информации, одним из возможных факторов мог стать рискованный обгон, совершенный водителем грузового автомобиля. На месте происшествия работают следователи, которые определят степень вины каждого из участников ДТП.

Это уже третье за месяц серьезное дорожно-транспортное происшествие с человеческими жертвами на данном участке трассы. Местные жители неоднократно обращали внимание властей на необходимость установки дополнительных разделительных барьеров и камер фиксации нарушений.

