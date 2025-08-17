Экскурсия с риском для жизни: почему УАЗ с туристами перевернулся на горной дороге

В воскресное утро 17 августа на горной дороге в районе поселка Красная Воля (Хоста, Сочи) произошло серьезное ДТП с участием туристического транспорта. По предварительным данным, водитель УАЗа не справился с управлением, в результате чего автомобиль опрокинулся на бок.

В результате инцидента пострадали пять человек: сам водитель и четыре женщины-пассажира. Все они с различными травмами были доставлены в медицинские учреждения. В настоящее время сотрудники ГИБДД проводят проверку для установления точных причин происшествия.

В ведомстве опровергли информацию о возможном присутствии несовершеннолетних среди пострадавших, которая ранее появилась в социальных сетях. Расследование продолжается, специалисты изучают все возможные версии случившегося, включая техническое состояние автомобиля и дорожные условия на опасном горном участке.

После этой аварии эксперты подняли вопрос о безопасности экскурсионных перевозок по сложным горным маршрутам курортного города.