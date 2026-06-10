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ДГТУ меняет подход к подготовке инженеров для экономики будущего
ДГТУ меняет подход к подготовке инженеров для экономики будущего
© Pravda.Ru by Диана Сорокина is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license
Главная / Южный федеральный округ
Марк Ульянов Опубликована сегодня в 13:42

ДГТУ меняет подход к подготовке инженеров для экономики будущего

Донской государственный технический университет запускает масштабную трансформацию образовательной системы, ориентированную на подготовку специалистов нового поколения. В вузе уверены, что традиционные подходы к обучению уже не отвечают требованиям быстро меняющегося рынка труда и технологической среды.

Ключевым направлением развития становится формирование модели продуктового инженерного университета. Она предполагает тесное взаимодействие образования, науки и бизнеса, а также вовлечение студентов в решение реальных производственных задач с первых лет обучения.

Как отметили представители ДГТУ на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня», приемная кампания 2026 года будет максимально гибкой. Абитуриентам предложат более 320 образовательных программ, а также возможность познакомиться с индустриальными партнерами университета еще на этапе поступления.

Особое внимание уделяется развитию практических навыков. В Институте опережающих технологий «Школа Икс» обучение строится на работе над проектами, сформированными по запросам предприятий. Студенты участвуют в междисциплинарных командах и получают опыт создания технологических решений в условиях, максимально приближенных к реальному производству.

В университете считают, что современному инженеру необходимы не только профессиональные знания, но и способность адаптироваться к изменениям, работать в условиях неопределенности и создавать инновационные продукты. Именно на эти компетенции сегодня делается основной акцент.

Автор Марк Ульянов
Редактор NewsInfo.Ru, магистр политологии. Политический обозреватель с опытом руководства в ведущих российских СМИ. Эксперт в области макроэкономики, медиакоммуникаций.

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