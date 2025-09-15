Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Сушёные яблочные чипсы
Александр Александров Опубликована сегодня в 11:42

Сколько витаминов на самом деле переживает сушку фруктов

Сушка фруктов и овощей — один из старейших способов продлить жизнь продуктам. Ещё задолго до появления холодильников хозяйки сушили яблоки, ягоды и травы на солнце, чтобы сохранить их на зиму. Сегодня процесс стал более технологичным, но вопросы остались те же: что происходит с витаминами и стоит ли доверять сушёным продуктам?

Влияние температуры

Главный враг витаминов — высокая температура. Витамин С и некоторые витамины группы В особенно чувствительны к нагреву и могут разрушаться уже при 60-70 °C. Поэтому при сушке на солнце или в духовке часть питательных веществ действительно теряется. Но минералы, клетчатка и углеводы остаются практически без изменений.

Современные технологии

Современные электросушилки и технологии вакуумной или инфракрасной сушки позволяют снизить потери. При бережной обработке продукты сохраняют до 70-80% витаминов, а иногда даже больше, чем свежие аналоги, пролежавшие неделю на прилавке.

Что сохраняется лучше всего

  • Витамин А (каротиноиды) устойчив к нагреву и сохраняется в моркови и абрикосах.
  • Витамин К и минералы почти не изменяются.
  • Клетчатка остаётся в полном объёме, обеспечивая сытость и пользу для пищеварения.
  • Антиоксиданты частично теряют активность, но сохраняют базовые свойства.

Мифы о сушёных продуктах

Распространено мнение, что сушёные фрукты и овощи — "пустые калории". На деле это не так. Да, они теряют часть витаминов, но при этом остаются ценным источником клетчатки и природных сахаров. К тому же сушёные яблоки или сливы удобно хранить и использовать круглый год.

Рацион и здоровье

Сушёные продукты не заменяют свежие, но отлично их дополняют. Они удобны в дороге, подходят для перекусов и могут быть основой для десертов или добавкой к кашам. Главное — помнить о мере: из-за высокой концентрации сахаров сушёные фрукты более калорийны.

Итог

Сушка не уничтожает витамины полностью. Всё зависит от метода: чем ниже температура и быстрее процесс, тем больше пользы остаётся. Сушёные овощи и фрукты могут быть полезным дополнением к рациону, особенно в холодное время года.

