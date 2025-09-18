Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Девушка в зимней куртке
Девушка в зимней куртке
Александр Александров Опубликована сегодня в 12:30

Сырая ткань и сбившийся пух: главные последствия неправильной сушки курток

Специалисты советуют использовать теннисные мячи для равномерного распределения пуха

Пуховик — вещь капризная в уходе. Если его неправильно сушить после стирки, пух собьётся в комки, а ткань потеряет вид. Но несколько простых правил помогут сохранить форму и объём куртки.

Первые шаги после стирки

Сразу после цикла пуховик нельзя выкручивать вручную — это повредит утеплитель. Лишнюю воду лучше аккуратно отжать, слегка придавив вещь полотенцем.

Сушка в машине

Если модель куртки допускает сушку в барабане, её можно провести на минимальной температуре. В барабан вместе с пуховиком кладут 2-3 теннисных мяча — они разбивают пух и не дают ему сбиваться.

Горизонтальная сушка

Самый безопасный способ — разложить куртку на горизонтальной поверхности. Подложите махровое полотенце, периодически переворачивайте пуховик и меняйте подстилку, чтобы ткань равномерно просыхала.

Вертикальная сушка

Куртку можно сушить и на плечиках, но важно следить, чтобы пух не сползал вниз. Для этого изделие периодически встряхивают, помогая утеплителю распределяться равномерно.

Чего нельзя делать

  • сушить пуховик на батарее или у обогревателя — это портит ткань и прожигает пух;
  • использовать слишком высокую температуру в сушильной машине;
  • оставлять вещь надолго в одном положении без встряхивания.

Маленькая хитрость

Дополнительное полоскание при стирке снижает количество разводов и делает сушку проще: ткань быстрее становится чистой и аккуратной.

Правильная сушка — это гарантия, что пуховик сохранит форму и объём. Горизонтальная поверхность, теннисные мячи и отказ от батарей помогут продлить жизнь куртке и сохранить её внешний вид.

