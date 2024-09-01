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Как правильно сушить кизил на зиму, чтобы сохранить витамины и привлекательный вид ягод?
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  • Опубликована сегодня в 7:17

Не только вкусный и полезный, но ещё и блестящий: сушим кизил на зиму правильно

Как правильно сушить кизил на зиму, чтобы сохранить витамины и привлекательный вид ягод?

Кизил — настоящий кладезь витаминов и минералов, необходимых зимой для предотвращения авитаминоза и поддержания энергетического баланса. Из этих ягод готовят разнообразные напитки, соусы, джемы, соки и варенья, а некоторые хозяйки предпочитают их замораживать или сушить.

Сушёный кизил — прекрасная альтернатива сладостям, ещё его можно добавлять в каши — получается очень вкусно.

Специалисты "Едим Дома" поделились секретами правильной сушки кизила на зиму, чтобы сохранить его полезные свойства и получить блестящие ягоды.

  1. Для начала тщательно промойте кизил, удалите косточки и поместите ягоды в кастрюлю. Засыпьте сахаром, накройте крышкой и положите сверху марлю или чистое полотенце. Оставьте на ночь.
  2. Спустя 10-12 часов в кастрюле образуется сок. Перелейте его в другую ёмкость и доведите до кипения. Затем залейте ягоды полученным сиропом, оставьте на 10 минут и слейте жидкость обратно.
  3. Теперь кизил готов к сушке. Можно воспользоваться специальной сушилкой или духовкой. Если вы выбираете духовку, выложите ягоды на противень и сушите при температуре 80-90 °C в течение 20 минут. Затем остудите кизил и снова отправьте в духовку.
  4. Повторите процедуру несколько раз, пока ягоды не избавятся от лишней влаги.

Фото: commons.wikimedia.org/ Alpsdake (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)

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