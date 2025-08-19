Пряности теряют аромат не на грядке, а на чердаке: что делают не так садоводы
Вырастить мяту, базилик или розмарин — полдела. Самое важное начинается тогда, когда приходит время сушки. Казалось бы, что может быть проще: повесил пучки в тени — и жди ароматных заготовок. Но многие не знают, что некоторые травы категорически нельзя сушить рядом — они перебивают запах соседей и портят вкус будущих блюд.
Какие пряности нужно сушить отдельно
1. Мята
Мята содержит ментол — эфирное масло, которое активно испаряется при сушке. Даже если повесить её в 20-30 см от других трав, аромат всё равно "перекинется" на соседей. Особенно страдают растения с деликатным запахом: мелисса, петрушка, чабрец.
Сушите мяту отдельно, в хорошо проветриваемом помещении или на чердаке.
2. Лук и чесночные стрелки
При сушке лук и чеснок выделяют аллицин — очень стойкое соединение с резким запахом. Если сушить их рядом с укропом или базиликом, последние получат характерную "луковую" ноту, и избавиться от неё уже невозможно.
Лучший вариант — отдельный шкаф или сушильный бокс + хорошее проветривание после сушки.
3. Лавровый лист
Лавр выделяет камфорный аромат, в котором много эвгенола и цинеола. Эти масла настолько мощные, что перебивают даже сильные специи вроде шалфея или орегано.
Сушите лавровый лист отдельно, лучше в бумажном пакете или сетке, потом храните герметично.
Общие правила сушки пряностей
- Сильнопахнущие травы (мята, лавр, чеснок, розмарин, шалфей) — отдельно от нежных (укроп, кинза, петрушка, базилик).
- Не сушите на солнце — эфирные масла улетучиваются.
- Температура должна быть умеренной: слишком высокая — потеря аромата, слишком низкая — плесень.
- Между пучками должен циркулировать воздух.
- Мелкие листья сушат на решётках или ситах.
- В электросушилке — каждая специя на отдельном поддоне.
- Не забывайте промыть и обсушить растения перед заготовкой.
- Хранить — только в герметичных банках, без доступа влаги и света.
Зная эти простые нюансы, вы сохраните натуральный аромат и вкус пряностей до весны — без лишнего "лукового" привкуса в базилике или ментола в чабреце.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru