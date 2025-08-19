Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Чабрец
Чабрец
© www.freepik.com by rawpixel.com is licensed under Free More info
Главная / Садоводство
Евгений Сорокин Опубликована вчера в 23:32

Пряности теряют аромат не на грядке, а на чердаке: что делают не так садоводы

Мята перебивает запах соседних растений при сушке

Вырастить мяту, базилик или розмарин — полдела. Самое важное начинается тогда, когда приходит время сушки. Казалось бы, что может быть проще: повесил пучки в тени — и жди ароматных заготовок. Но многие не знают, что некоторые травы категорически нельзя сушить рядом — они перебивают запах соседей и портят вкус будущих блюд.

Какие пряности нужно сушить отдельно

1. Мята

Мята содержит ментол — эфирное масло, которое активно испаряется при сушке. Даже если повесить её в 20-30 см от других трав, аромат всё равно "перекинется" на соседей. Особенно страдают растения с деликатным запахом: мелисса, петрушка, чабрец.

Сушите мяту отдельно, в хорошо проветриваемом помещении или на чердаке.

2. Лук и чесночные стрелки

При сушке лук и чеснок выделяют аллицин — очень стойкое соединение с резким запахом. Если сушить их рядом с укропом или базиликом, последние получат характерную "луковую" ноту, и избавиться от неё уже невозможно.

Лучший вариант — отдельный шкаф или сушильный бокс + хорошее проветривание после сушки.

3. Лавровый лист

Лавр выделяет камфорный аромат, в котором много эвгенола и цинеола. Эти масла настолько мощные, что перебивают даже сильные специи вроде шалфея или орегано.

Сушите лавровый лист отдельно, лучше в бумажном пакете или сетке, потом храните герметично.

Общие правила сушки пряностей

  • Сильнопахнущие травы (мята, лавр, чеснок, розмарин, шалфей) — отдельно от нежных (укроп, кинза, петрушка, базилик).
  • Не сушите на солнце — эфирные масла улетучиваются.
  • Температура должна быть умеренной: слишком высокая — потеря аромата, слишком низкая — плесень.
  • Между пучками должен циркулировать воздух.
  • Мелкие листья сушат на решётках или ситах.
  • В электросушилке — каждая специя на отдельном поддоне.
  • Не забывайте промыть и обсушить растения перед заготовкой.
  • Хранить — только в герметичных банках, без доступа влаги и света.

Зная эти простые нюансы, вы сохраните натуральный аромат и вкус пряностей до весны — без лишнего "лукового" привкуса в базилике или ментола в чабреце.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Новые нормы строительства заборов на дачных участках: советы эксперта Федора Васильева вчера в 15:49

Секретный материал для забора, который одобрят соседи – раскрываем правила, о которых вы не знали

Эксперт Федор Васильев раскрыл правила строительства забора на даче: выбор материалов, нормы высоты, согласование с соседями. Как избежать штрафов и создать надёжное ограждение — читайте в статье.

Читать полностью » Барбарис, кизильник и дёрен создают глухие зелёные стены на Сахалине вчера в 14:46

Вместо забора из профнастила: посадите это, и ваш участок станет теплее и уютнее — опыт сахалинских садоводов

Создайте уютный и защищенный участок на Сахалине с помощью живой изгороди! Узнайте, какие растения выбрать, как правильно посадить и ухаживать за ними, чтобы они выдержали суровый климат.

Читать полностью » 3 обязательных этапа подготовки теплицы к зиме для защиты будущего урожая вчера в 14:30

Секрет идеального урожая скрывается в осенней теплице — что делать нельзя ни в коем случае

Узнайте, как правильно провести осеннюю дезинфекцию теплицы: от удаления растительных остатков до обработки медным купоросом. Секреты защиты от фитофторы и зимующих вредителей для будущего урожая.

Читать полностью » Подсветка поперечными акцентами помогает визуально расширить сад в Томской области вчера в 13:36

Узкий участок в Томской области превращается в просторный сад: добавьте ширину земле, не покупая ни метра

Узкий участок в Томской области - не проблема! Эксперт делится приемами, которые визуально расширят пространство. Диагональ, цвет, посадки и свет сделают ваш сад просторнее.

Читать полностью » Ошибки при обрезке смородины, которые приводят к болезням и потере урожая вчера в 13:30

Старые ветки — скрытая угроза для урожая: что нужно вырезать в первую очередь на кустах смородины

Раскрываем секреты осенней обрезки смородины: как увеличить урожай в 2 раза, продлить жизнь кустов до 15 лет и защитить от болезней. Пошаговая инструкция для чёрных и красных сортов с важными нюансами обработки срезов.

Читать полностью » Удобрения для чеснока осенью: калий и фосфор вместо азота вчера в 12:29

Что прячут в почву опытные огородники перед посадкой чеснока — неожиданный ингредиент

Узнайте секреты осенней посадки чеснока: как глубина заделки, выбор предшественников и мульчирование влияют на зимовку. Советы по удобрениям и схема посадки для крупных головок.

Читать полностью » Размножение роз черенками: простой способ получить сотни саженцев бесплатно вчера в 12:24

Сортовые розы даром: успейте заготовить черенки сейчас — весной будет шикарный цветник

Узнайте, как правильно размножать розы черенками в конце лета. Простой и эффективный метод, который позволит создать пышный розарий без затрат.

Читать полностью » Фосфор и калий для крыжовника: нормы внесения осенью вчера в 11:29

Эти 5 шагов в сентябре спасут ваш крыжовник — большинство дачников пропускают третий пункт

5 важнейших процедур для крыжовника осенью: как обрезка, мульчирование и влагозарядный полив повышают урожайность. Правила обработки срезов и внесения фосфорно-калийных удобрений.

Читать полностью »

Новости
Еда

Повара рекомендуют шейную часть свинины для приготовления по-французски
Садоводство

В Оренбуржье рекомендуют заменять газоны гравийными лужайками и засухоустойчивыми растениями
Дом

Ремонт дивана своими силами: что делать с пружинами, каркасом и обивкой
Еда

Как приготовить скумбрию с картошкой в духовке
Авто и мото

Канада закупила автомобилей из Мексики на 1,08 млрд долларов, из США — на 950 млн
Спорт и фитнес

Фитнес-тренер Кемма Каннингем назвала пять упражнений для улучшения сна
Красота и здоровье

Гематолог Евгения Томова: усталость у школьников может быть признаком анемии
Культура и шоу-бизнес

Индия впервые передаст России мощи Будды Шакьямуни для поклонения в Калмыкии
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru