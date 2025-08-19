Пряности теряют аромат не на грядке, а на чердаке: что делают не так садоводы

Вырастить мяту, базилик или розмарин — полдела. Самое важное начинается тогда, когда приходит время сушки. Казалось бы, что может быть проще: повесил пучки в тени — и жди ароматных заготовок. Но многие не знают, что некоторые травы категорически нельзя сушить рядом — они перебивают запах соседей и портят вкус будущих блюд.

Какие пряности нужно сушить отдельно

1. Мята

Мята содержит ментол — эфирное масло, которое активно испаряется при сушке. Даже если повесить её в 20-30 см от других трав, аромат всё равно "перекинется" на соседей. Особенно страдают растения с деликатным запахом: мелисса, петрушка, чабрец.

Сушите мяту отдельно, в хорошо проветриваемом помещении или на чердаке.

2. Лук и чесночные стрелки

При сушке лук и чеснок выделяют аллицин — очень стойкое соединение с резким запахом. Если сушить их рядом с укропом или базиликом, последние получат характерную "луковую" ноту, и избавиться от неё уже невозможно.

Лучший вариант — отдельный шкаф или сушильный бокс + хорошее проветривание после сушки.

3. Лавровый лист

Лавр выделяет камфорный аромат, в котором много эвгенола и цинеола. Эти масла настолько мощные, что перебивают даже сильные специи вроде шалфея или орегано.

Сушите лавровый лист отдельно, лучше в бумажном пакете или сетке, потом храните герметично.

Общие правила сушки пряностей

Сильнопахнущие травы (мята, лавр, чеснок, розмарин, шалфей) — отдельно от нежных (укроп, кинза, петрушка, базилик).

Не сушите на солнце — эфирные масла улетучиваются.

Температура должна быть умеренной: слишком высокая — потеря аромата, слишком низкая — плесень.

Между пучками должен циркулировать воздух.

Мелкие листья сушат на решётках или ситах.

В электросушилке — каждая специя на отдельном поддоне.

Не забывайте промыть и обсушить растения перед заготовкой.

Хранить — только в герметичных банках, без доступа влаги и света.

Зная эти простые нюансы, вы сохраните натуральный аромат и вкус пряностей до весны — без лишнего "лукового" привкуса в базилике или ментола в чабреце.