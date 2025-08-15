Пыль возвращается через день? Это решается одной простой салфеткой

Сушильные салфетки изначально созданы для снятия статического электричества с тканей, но их эффект распространяется и на твёрдые поверхности.

Антистатический слой предотвращает оседание пыли.

Тонкая плёнка кондиционера образует барьер, из-за которого пыль медленнее накапливается.

Аромат делает помещение свежим без дополнительных освежителей.

Пошаговая инструкция

Подготовка жалюзи. Закройте их так, чтобы все ламели смотрели в одну сторону. Протрите влажной тряпкой или губкой. Поверните ламели в обратную сторону и повторите чистку. Очистка подоконника. Протрите поверхность влажной тряпкой. Пропылесосьте пол возле окна, чтобы пыль не осела обратно. Обработка сушильной салфеткой. Возьмите сухую салфетку и протрите каждую ламель, уделяя внимание углам и краям. Протрите подоконник тем же способом.

После такой обработки поверхность может оставаться чистой до двух недель или дольше — срок зависит от того, как часто вы открываете окна.