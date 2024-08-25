Как убрать дряблость шеи одним упражнением

Если у вас еще нет сильного укорочения шеи, то можно использовать эти упражнения, которыми пользуются кореянки.
Первое упражнение направлено на улучшение питания кожи в области шеи. Вам нужно освободить зону декольте и нащупать область под ключицами. Затем нужно захватить мягкие ткани и прокатать их от ключицы к плечу. Сделайте это упражнение с обеих сторон.
Упражнение для снятия напряжения мышц шеи. Вам нужно будет сделать вытяжение шеи. Положите ладони на зону ключиц. На вдохе раскройте и опустите плечи, ладонями оттяните мягкие ткани вниз. Высуньте язык перед верхними зубами под губой. На выдохе тянитесь макушкой к верху и задержитесь в этом положении на 30 секунд. Упражнение выполните несколько раз.
Фото: flickr.com/KIYOUNG KIM (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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