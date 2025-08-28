Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© upload.wikimedia.org by Schekinov Alexey Victorovich is licensed under CC BY-SA 4.0
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 6:01

Смертельная ошибка: почему нельзя есть сухие макароны и крупы

Врач Калинчев: сухая лапша быстрого приготовления может привести к смерти

Привычка есть лапшу быстрого приготовления без заваривания может стоить жизни. С таким предупреждением выступил эндокринолог Алексей Калинчев, его слова приводит aif.ru.

В чём опасность

По словам специалиста, сама по себе лапша не содержит токсинов или ядовитых веществ. Опасность кроется в другом:

"Продукт может вызвать банальную механическую закупорку просвета кишечника, что и становится причиной смерти", — пояснил Калинчев.

Не только лапша

Врач отметил, что риск представляет не только лапша быстрого приготовления. Любые крупы или макароны в сухом виде могут оказаться смертельно опасными.

Попадая в организм без достаточного количества жидкости, такие продукты начинают разбухать. В результате кишечник закупоривается, что может привести к тяжёлым последствиям вплоть до летального исхода.

Итог

Лапша быстрого приготовления безопасна только в приготовленном виде. Любая попытка есть её "всухомятку" или перекусывать сырыми крупами может привести к трагедии.

Хирург Умнов назвал продукты, усиливающие вред алкоголя вчера в 23:26

Опасная закуска: продукты, которые делают алкоголь ещё токсичнее

Хирург объяснил, почему привычные закуски к алкоголю — от жирного мяса до грибов и чипсов — могут вызвать отравление, язву или проблемы с почками.

Читать полностью » Биотехнолог Селин Халиуа разрабатывает препараты для продления жизни питомцев старше 10 лет вчера в 23:13

Ученые близки к созданию таблеток, которые продлят жизнь собакам

Стартап Loyal разрабатывает препараты для продления жизни собак. Компания уже привлекла $135 млн и планирует вывести первую таблетку на рынок в 2026 году.

Читать полностью » Канадская студентка узнала о раке после странной реакции организма на алкоголь вчера в 23:04

Студентка почувствовала это после бокала вина: симптом оказался роковым сигналом

19-летняя студентка столкнулась с редкими симптомами лимфомы Ходжкина. Её история - это призыв к ранней диагностике и надежда для онкобольных.

Читать полностью » Связь омега-3 и болезни Альцгеймера: результаты исследования женского здоровья вчера в 22:56

Омега-3 – щит для женщин: как жирные кислоты защищают от болезни Альцгеймера

Новое исследование выявило связь между потреблением омега-3 и снижением риска болезни Альцгеймера у женщин. Узнайте, как омега-3 защищает мозг и как правильно включить эти жирные кислоты в свой рацион.

Читать полностью » Психотерапевт Татьяна Галич объяснила, как справиться с эмоциональным истощением вчера в 22:26

Когда жизнь теряет краски: как побороть эмоциональное истощение

Психотерапевт объяснила, как пережить апатию: от признания проблемы и отдыха до йоги, медитации и своевременной помощи специалистов.

Читать полностью » Влияние сна на аппетит и метаболизм: эксперты раскрыли связь с лишним весом вчера в 21:52

Лишний вес тает сам: вот почему нужно спать не менее 7 часов

Недосып саботирует похудение! Эксперт объяснил, как сон влияет на аппетит, метаболизм и гормональный баланс. 7 часов - норма для стройности.

Читать полностью » Специалисты назвали арбуз продуктом для профилактики сердечных заболеваний и поддержки тестостерона вчера в 20:35

"Арбузная виагра": миф или реальность — вот что говорят эксперты

Узнайте, как арбуз влияет на мужское здоровье. Цитруллин, ликопин и цинк – три компонента, способные поддержать потенцию, фертильность и здоровье простаты. Включайте арбуз в рацион.

Читать полностью » Marie Claire: релиз альбома Тейлор Свифт сделал оранжевый трендом сезона 2025 года вчера в 19:05

Тейлор Свифт разбудила моду: как один цвет мгновенно покорил индустрию

Тейлор Свифт покорила мир моды с новым альбомом, задав тренд оранжевого цвета. Узнайте, как этот оттенок стал символом 2025 года.

Читать полностью »

