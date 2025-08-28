Смертельная ошибка: почему нельзя есть сухие макароны и крупы

Привычка есть лапшу быстрого приготовления без заваривания может стоить жизни. С таким предупреждением выступил эндокринолог Алексей Калинчев, его слова приводит aif.ru.

В чём опасность

По словам специалиста, сама по себе лапша не содержит токсинов или ядовитых веществ. Опасность кроется в другом:

"Продукт может вызвать банальную механическую закупорку просвета кишечника, что и становится причиной смерти", — пояснил Калинчев.

Не только лапша

Врач отметил, что риск представляет не только лапша быстрого приготовления. Любые крупы или макароны в сухом виде могут оказаться смертельно опасными.

Попадая в организм без достаточного количества жидкости, такие продукты начинают разбухать. В результате кишечник закупоривается, что может привести к тяжёлым последствиям вплоть до летального исхода.

Итог

Лапша быстрого приготовления безопасна только в приготовленном виде. Любая попытка есть её "всухомятку" или перекусывать сырыми крупами может привести к трагедии.