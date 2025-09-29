Батареи греют, но убивают: чем опасен воздух в квартирах зимой

С наступлением отопительного сезона воздух в квартирах становится суше, и это отражается на здоровье. Медики напоминают: чтобы уберечь себя и детей от простуд и аллергических реакций, необходимо не только согреваться, но и заботиться о микроклимате в помещении.

"С началом отопительного сезона во всем мире люди начинают реже проветривать помещения. Это увеличивает риск возникновения респираторных заболеваний: в воздухе увеличивается концентрация аллергенов, бактерий, вирусов, которые, оседая на поверхности слизистой оболочки верхних дыхательных путей, повышают риск развития ОРВИ", — сказала заведующая отделением патологии верхних дыхательных путей ГБУЗ "НИКИО имени Л. И. Свержевского", обладатель статуса "Московский врач" Анна Товмасян.

Почему отопительный сезон повышает риски

При включённых батареях воздух пересушивается. Влажность часто падает до 20-25 %, тогда как оптимальный показатель должен быть не ниже 40-60 %. Это приводит к тому, что слизистая оболочка носа теряет защитные функции.

"Так называемые ресничные петли, которые покрывают верхние дыхательные пути, начинают слипаться, нарушая увлажняющую и очищающую функцию носа", — добавила Товмасян.

В результате в организме накапливаются вирусы и бактерии, повышается риск ОРВИ, обострений аллергического ринита и хронических заболеваний дыхательной системы.

Сравнение: воздух в нормальных условиях и во время отопления