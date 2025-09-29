Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Опубликована сегодня в 4:18

Батареи греют, но убивают: чем опасен воздух в квартирах зимой

Врач Товмасян: сухой воздух в квартирах во время отопления ведёт к простудам и аллергии

С наступлением отопительного сезона воздух в квартирах становится суше, и это отражается на здоровье. Медики напоминают: чтобы уберечь себя и детей от простуд и аллергических реакций, необходимо не только согреваться, но и заботиться о микроклимате в помещении.

"С началом отопительного сезона во всем мире люди начинают реже проветривать помещения. Это увеличивает риск возникновения респираторных заболеваний: в воздухе увеличивается концентрация аллергенов, бактерий, вирусов, которые, оседая на поверхности слизистой оболочки верхних дыхательных путей, повышают риск развития ОРВИ", — сказала заведующая отделением патологии верхних дыхательных путей ГБУЗ "НИКИО имени Л. И. Свержевского", обладатель статуса "Московский врач" Анна Товмасян.

Почему отопительный сезон повышает риски

При включённых батареях воздух пересушивается. Влажность часто падает до 20-25 %, тогда как оптимальный показатель должен быть не ниже 40-60 %. Это приводит к тому, что слизистая оболочка носа теряет защитные функции.

"Так называемые ресничные петли, которые покрывают верхние дыхательные пути, начинают слипаться, нарушая увлажняющую и очищающую функцию носа", — добавила Товмасян.

В результате в организме накапливаются вирусы и бактерии, повышается риск ОРВИ, обострений аллергического ринита и хронических заболеваний дыхательной системы.

Сравнение: воздух в нормальных условиях и во время отопления

Показатель Норма В отопительный сезон
Влажность воздуха 40-60 % 20-30 %
Температура 20-22 °C Часто выше 25 °C
Концентрация аллергенов Средняя Повышенная из-за отсутствия проветривания
Состояние слизистой Увлажнённая, защищает Пересушенная, уязвимая

Советы шаг за шагом

  1. Проветривайте комнаты минимум 1-2 раза в день, даже при холодной погоде.

  2. Используйте увлажнитель воздуха или хотя бы ёмкости с водой рядом с батареями.

  3. Старайтесь поддерживать температуру в квартире не выше 22 °C.

  4. Делайте влажную уборку не реже двух раз в неделю.

  5. Применяйте изотонические растворы для промывания носа при посещении мест с большим скоплением людей.

  6. Не увлекайтесь ежедневными промываниями — это может ослабить естественные механизмы защиты.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Полностью отказаться от проветривания зимой.

  • Последствие: Накопление вирусов и аллергенов в помещении.

  • Альтернатива: Кратковременное открытие окна 1-2 раза в день.

  • Ошибка: Чрезмерное использование капель и спреев.

  • Последствие: Раздражение слизистой, зависимость от препаратов.

  • Альтернатива: Умеренное применение изотонических растворов.

  • Ошибка: Сухой воздух в детской комнате.

  • Последствие: Частые простуды и ночной кашель.

  • Альтернатива: Использование увлажнителя или аквариума для естественного поддержания влажности.

А что если использовать только народные методы

Некоторые заменяют увлажнители мокрыми полотенцами на батареях или тазиками с водой. Это работает, но эффективность ниже: уровень влажности колеблется и не всегда достигает нормы. Современные увлажнители позволяют поддерживать стабильный микроклимат, что особенно важно для семей с детьми и аллергиками.

FAQ

Как часто нужно пользоваться увлажнителем?
Ежедневно в отопительный сезон, ориентируясь на показания гигрометра.

Можно ли проветривать при сильном морозе?
Да, но не дольше 5-10 минут, чтобы обновить воздух, не охлаждая стены.

Что выбрать — увлажнитель или ионизатор?
Ионизатор очищает воздух от частиц, но не решает проблему сухости. Для здоровья дыхательных путей важнее увлажнитель.

