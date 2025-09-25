Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Планета Земля в космосе
Планета Земля в космосе
© commons.wikimedia.org by Искандер Мамашаев is licensed under CC BY 4.0
Главная / Наука
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 18:28

Космическая лотерея: из 248 планет-океанов пригодной оказалась только одна

Субнептуны теряют воду ещё на стадии формирования

Долгое время астрономы считали, что так называемые субнептуны могут быть планетами-океанами, покрытыми водой и окружёнными водородной атмосферой. Казалось, это идеальные кандидаты на роль миров, где способна развиваться жизнь. Но новые исследования показали: подобные планеты в реальности могут оказаться сухими и неблагоприятными.

Почему все ждали "океанических" миров

Субнептуны — это планеты больше Земли, но меньше Нептуна. В представлениях учёных они формировались за "снеговой линией" протопланетного диска — областью, где вода и другие летучие вещества замерзают. При миграции таких тел ближе к своей звезде лёд должен был плавиться, образуя глобальные океаны и плотные атмосферы. Эти планеты даже получили отдельное название — "гикеаны" (от hydrogen + ocean). По оценкам, вода могла составлять до половины их массы.

Особый интерес вызвала экзопланета K2-18b: телескоп "Джеймс Уэбб" засёк там вещества, похожие на продукты жизнедеятельности микроорганизмов. Хотя споры о природе сигналов продолжаются, многие астрономы предполагали: если где и искать внеземную жизнь, то именно на водных субнептунах.

В чём ошибка прежних сценариев

Авторы новой работы указали на упущенный фактор — химическое взаимодействие между магматическим океаном молодой планеты и её газовой оболочкой.

Учёные смоделировали 248 гипотетических субнептунов и суперземель, учитывая 26 элементов и соединений. Выяснилось, что на ранних стадиях такие миры покрыты раскалённой магмой, которая активно вступает в реакцию с атмосферой.

В результате молекулы воды распадаются: кислород и водород связываются с металлами и минералами, "погружаясь" в глубины планеты. Даже если изначально вода составляла треть массы, в итоге остаётся не больше 1,5%.

Сравнение ожиданий и реальности

Параметр Прежние представления Новые данные
Доля воды До 50% массы Около 1,5%
Поверхность Океан глубиной сотни километров Сухая, без жидкой воды
Атмосфера Водородно-водная Бедная водой, с "поглощёнными" элементами
Шансы на жизнь Высокие Низкие

Что говорят исследователи

"По нашим расчетам, не существует далеких миров, покрытых массивным слоем воды, где она составляет около 50% массы планеты, как ранее считалось. Как следствие, маловероятно и существование гикеанов с 10-90% воды", — пояснила профессор Кэролин Дорн.

Советы шаг за шагом: как теперь искать обитаемые планеты

  1. Сосредоточить внимание не только на субнептунах, но и на суперземлях.

  2. Учитывать химические процессы на стадии магматических океанов.

  3. Использовать спектроскопию для проверки содержания водяного пара в атмосфере.

  4. Сравнивать наблюдения с моделями эволюции недр планеты.

  5. Искать миры, сформированные до снеговой линии: они сохраняют больше воды в атмосфере.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: принимать наличие водорода за признак океанов.
    Последствие: ложные надежды на жизнь.
    Альтернатива: анализировать химическое равновесие.

  • Ошибка: экстраполировать данные Земли и Нептуна на все миры.
    Последствие: неверные модели формирования.
    Альтернатива: учитывать индивидуальные условия планеты.

  • Ошибка: переоценивать биосигналы вроде диметилсульфида.
    Последствие: поспешные выводы о существовании жизни.
    Альтернатива: проверять разные интерпретации (метан, этилен).

А что если…

А что если на самом деле "океанические" миры существуют, но мы пока ошибаемся в моделях? Тогда у человечества остаётся шанс найти планету, где жизнь зародилась в водородно-водных океанах. Но пока факты говорят об обратном.

Плюсы и минусы открытия

Плюсы Минусы
Уточняет сценарии формирования планет Уменьшает число кандидатов на обитаемость
Помогает правильно интерпретировать спектры Снижает надежды на "океанические" миры
Развивает модели химии планетных недр Усложняет поиск миров с водой

FAQ

Что такое гикеаны?
Это гипотетические планеты-субнептуны с водородной атмосферой и океанами, где могла бы возникнуть жизнь.

Почему они оказались сухими?
Из-за химических реакций магмы и атмосферы вода "уходит" в недра.

Где теперь искать обитаемые миры?
В первую очередь среди суперземель и планет, сформировавшихся ближе к звёздам, до снеговой линии.

Мифы и правда

  • Миф: субнептуны обязательно покрыты водой.
    Правда: исследования показывают обратное.

  • Миф: обнаружение "биосигнала" = доказательство жизни.
    Правда: его могли породить абиотические процессы.

  • Миф: чем больше планета, тем больше на ней воды.
    Правда: химия недр может лишить её почти всей влаги.

3 интересных факта

  1. Вода на ранних стадиях формирования планет часто "уходит" внутрь и связывается с минералами.

  2. Даже при большом исходном запасе льда итоговое содержание воды может оказаться мизерным.

  3. "Джеймс Уэбб" способен фиксировать молекулы на расстоянии сотен световых лет.

Исторический контекст

2021 год — запуск телескопа "Джеймс Уэбб", начавшего революцию в изучении экзопланет.

2023 год — первые данные о K2-18b вызвали сенсацию и споры о биосигналах.

2024-2025 годы — уточнённые исследования показали альтернативные объяснения сигналов.

2025 год — публикация работы, доказавшей "сухость" субнептунов.

