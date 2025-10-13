Сухая кожа не просто капризничает — она мстит: вот пять ошибок, которые запускают этот процесс

Сухая кожа похожа на подругу, которой нужно внимание круглосуточно: стоит на время забыть о ней — и появляются шелушения, стянутость, раздражение. Часто в ответ мы покупаем всё новые кремы, надеясь на чудо, но эффект так и не наступает. Проблема в том, что уход за сухой кожей требует не просто увлажнения, а системного подхода — от очищения до защиты от солнца.

Основные причины сухости кожи

Кожа теряет влагу по многим причинам: агрессивные средства для умывания, сухой воздух в помещении, частое использование горячей воды, избыток скрабов или пилингов. Иногда виноват неправильный подбор косметики — лёгкие флюиды, подходящие жирной коже, не справляются с восстановлением липидного барьера у сухой. Но и переизбыток ухаживающих средств способен усугубить состояние, если не учитывать баланс компонентов.

Ошибка 1. Агрессивное очищение

Многие до сих пор считают, что чем сильнее очищение, тем лучше. На деле "скрипящая чистота" означает разрушение естественного барьера кожи. Вместе с загрязнениями и макияжем вы смываете липидную плёнку, которая защищает от обезвоживания.

Что делать:

выбирайте мягкие пенки, гидрофильные масла или молочко с бетаином, глицерином и экстрактом алоэ;

избегайте средств с сульфатами (SLS, SLES);

используйте тёплую, а не горячую воду.

Мягкое очищение помогает сохранить микробиом кожи и делает дальнейший уход эффективнее.

Ошибка 2. Пропуск тоника

После умывания кожа теряет влагу и нарушается кислотно-щелочной баланс. Без восстановления pH крем не усваивается должным образом, а значит, не работает на полную силу.

Что делать:

Ищите бесспиртовые тоники и эссенции с гиалуроновой кислотой, алоэ, пантенолом или ниацинамидом. Эти компоненты возвращают коже влагу и делают её мягче. Наносите тоник сразу после умывания, пока кожа ещё слегка влажная — так активные вещества лучше впитываются.

Ошибка 3. Только увлажнение, без питания

Многие наносят лёгкий крем и думают, что этого достаточно. Но сухая кожа нуждается не только в воде, но и в липидах — жирах, которые удерживают влагу внутри.

Что делать:

Стройте уход послойно.

Сыворотка с гиалуроновой кислотой или пептидами. Крем со скваланом, церамидами, маслами ши или жожоба. На ночь — питательное масло (например, аргановое или масло шиповника).

Такой "многослойный" подход создаёт эффект запечатанной влаги и помогает коже восстанавливаться во сне.

Ошибка 4. Жёсткий скраб

Шелушения провоцируют желание "отшлифовать" кожу, но механические скрабы с крупными частицами делают только хуже: они травмируют поверхность, вызывают микротрещины и усиливают чувствительность.

Что делать:

Переходите на мягкие химические эксфолианты с молочной, миндальной или лактобионовой кислотой. Они деликатно удаляют ороговевшие клетки, не повреждая защитный слой. Используйте их 1-2 раза в неделю. Альтернатива — энзимные пудры с папаином или бромелаином.

Ошибка 5. SPF — только летом

Многие вспоминают о солнцезащите лишь на пляже, но ультрафиолет разрушает коллаген и липиды круглый год — даже зимой. Стекло и облачность не спасают от UVA-лучей, которые ускоряют старение кожи.

Что делать:

Наносите крем с SPF 30-50 ежедневно. Для сухой кожи подойдут средства с увлажняющей базой — гиалуроновой кислотой, маслами и витамином Е. Если используете тональный крем, выбирайте варианты с SPF, чтобы усилить защиту.

Сравнение средств для сухой кожи