Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Девушка моет голову
Девушка моет голову
© https://i.pinimg.com/originals/d2/9e/05/d29e05527fa065fa79b74c987565b30d.jpg
Главная / Красота и здоровье
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 15:24

Волосы больше не выглядят жирными: вот секрет длительной свежести

Как уменьшить жирность волос и реже их мыть

Быстро жирнеющие волосы — проблема, с которой сталкиваются многие. Постоянное мытьё кажется единственным выходом, но на деле оно может лишь усугубить ситуацию. Дело в том, что частое использование шампуня смывает естественные масла кожи головы, и организм в ответ начинает вырабатывать их ещё больше. Получается замкнутый круг.

К счастью, есть способ, который помогает надолго сохранить ощущение свежести и уменьшить жирность волос.

Главный помощник — сухой шампунь

Сухой шампунь не заменяет полноценного мытья головы, но способен заметно продлить время между процедурами. Его особая формула впитывает лишний кожный жир, освежает причёску и даже придаёт дополнительный объём.

Чтобы эффект был максимальным:

  1. Распылите средство у корней сухих волос.

  2. Оставьте на несколько минут.

  3. Аккуратно вотрите в кожу головы.

  4. Тщательно расчешите.

Волосы станут чище на вид, приобретут лёгкость и объём.

Как выбрать сухой шампунь

  • Ищите средства с мягким составом — без избытка силиконов и парабенов.

  • Хорошо, если в формуле есть натуральные компоненты, например, рисовый крахмал или растительные экстракты.

  • Избегайте слишком агрессивных ароматизаторов и раздражающих добавок.

Поддержка результата изнутри

Состояние волос во многом зависит от образа жизни:

  • Включайте в рацион продукты с биотином, цинком и омега-3 — орехи, рыбу, зелёные листовые овощи.

  • Следите за уровнем стресса — регулярная физическая активность и техники релаксации помогают сохранить здоровье волос и кожи головы.

Правильно подобранный сухой шампунь в сочетании с бережным уходом и сбалансированным питанием поможет забыть о ежедневном мытье головы и надолго сохранить ощущение свежести.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Болезнь Альцгеймера: как изменения в мозге происходят за 15–20 лет до появления сегодня в 11:17

Болезнь Альцгеймера: как распознать её задолго до потери памяти

Болезнь Альцгеймера можно предотвратить, если начать заботиться о своем здоровье заранее. Узнайте, какие факторы риска существуют и как распознать первые признаки заболевания.

Читать полностью » Орехи против деменции: испанское исследование раскрывает секрет сегодня в 10:40

Секрет долголетия: диетолог раскрыла дозировку орехов против деменции

Испанские ученые доказали, что употребление орехов снижает риск развития деменции. Диетолог Ирина Писарева раскрывает секреты выбора и употребления орехов для максимальной пользы. Узнайте, сколько орехов нужно съедать в день для профилактики и почему важно отказаться от соленых и жареных орехов. Подробности в нашем материале!

Читать полностью » Как распознать синдром Плюшкина: причины накопления хлама и способы лечения, по мнению врача Арслановой сегодня в 10:14

Синдром Плюшкина: как отличить психическое расстройство от обычной бережливости

Как отличить синдром Плюшкина от обычной бережливости? Узнайте, какие признаки этого расстройства могут скрываться в повседневной жизни и как помочь человеку.

Читать полностью » Диетолог раскрыл секрет полезных пельменей: выбор мяса и способ приготовления сегодня в 9:40

Пельмени полезнее, чем вы думаете: раскрываем неожиданные факты от диетолога

Врач-диетолог Михаил Гинзбург делится секретами, как превратить пельмени в полезное блюдо. Узнайте, какое мясо выбрать, какой способ приготовления предпочтительнее, и как избежать вреда для здоровья. Советы эксперта для всех любителей пельменей!

Читать полностью » В Твери проведена сложная операция при разрыве пищевода у 71-летнего пациента сегодня в 9:11

Врачи Твери провели сложнейшую операцию, спасшую жизнь 71-летнему пациенту

Врачи Твери провели экстренную операцию, спасшую жизнь 71-летнему пациенту с разрывом пищевода. Узнайте, как сработала команда медиков и какие методы использовались.

Читать полностью » Жарка на высоких температурах: эксперт назвал 2 масла, идеально подходящих сегодня в 8:40

Температура дымления — враг полезных веществ: 5 масел, которые спасут ваше здоровье

Бренд-шеф Григорий Мосин раскрывает секреты выбора масел для готовки. Узнайте, какое масло подходит для жарки, запекания и заправок, а какое лучше избегать. Откройте для себя пользу оливкового, кокосового, авокадо и других масел для вашего здоровья.

Читать полностью » Диетолог Соломатина объяснила, почему не стоит сочетать дыню с мясом и молочными продуктами сегодня в 8:04

Как правильно есть дыню, чтобы не вызвать проблем с пищеварением

Узнайте, с чем не стоит сочетать дыню, чтобы избежать проблем с пищеварением, и как правильно включать ее в свой рацион в сезон бахчевых.

Читать полностью » Сырые яйца: почему вы должны прекратить их есть прямо сейчас сегодня в 7:40

Диетолог предостерегает: эта безобидная привычка может обернуться трагедией

Доктор медицинских наук Михаил Гинзбург предостерегает от употребления сырых яиц, указывая на опасность развития инфекций и аллергических реакций. Узнайте, почему эксперт советует отказаться от этой привычки и чем грозит пренебрежение термической обработкой яиц. Делайте правильный выбор ради здоровья!

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Skoda Fabia второго поколения названа одной из самых надёжных машин до 700 тысяч рублей
Наука и технологии

Российско-китайское исследование: метан можно перерабатывать в метанол без нагрева
Авто и мото

BYD представит гибридный минивэн Xia PRO с запасом хода 160 км и лидаром
Культура и шоу-бизнес

Новый фильм о бароне Мюнхгаузене выйдет в России в 2027 году
Красота и здоровье

По следам моды: как выбрать идеальную обувь на осень 2025 года
Питомцы

Влияние питания на цвет шерсти кошки: рекомендации специалистов
Еда

Как использовать гхи с гималайской розовой солью для жарки и запекания
Питомцы

О чем говорят расширенные зрачки у кошек — объяснение экспертов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru