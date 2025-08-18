Сухая заморозка или глазурь — как выбрать рыбу и не переплатить за воду

В магазине на прилавке лежит рыба с пометкой "сухая заморозка", а рядом — та же скумбрия, но дешевле и в ледяной глазури. В чём разница и за что вы платите? Давайте разберёмся.

Что значит "сухая заморозка"?

Это промышленная шоковая заморозка рыбы, при которой:

вся влага в рыбе моментально превращается в лёд;

процесс проходит в специальных камерах при температуре -30 °C и ниже;

рыба замораживается равномерно, без воды или льда снаружи.

Эта технология ещё известна как шоковая или быстрая заморозка.

Чем сухая заморозка лучше обычной?

Скорость

Рыба замерзает за считанные минуты, не успевая испортиться.

Качество

Сохраняется вкус, текстура и полезные вещества — продукт почти как свежий.

Минимум льда

На поверхности почти нет ледяной глазури — не переплачиваете за "воду". Обычно уровень льда — всего до 3%.

Без двойной заморозки

В отличие от рыбы, которую сначала заморозили, потом разморозили на заводе и снова заморозили, здесь продукт проходит только один цикл.

А есть минусы?

Для производителей — дорогая техника.

Для покупателя — более высокая цена, чем у рыбы вторичной заморозки. Но за это вы получаете качество.

Как правильно размораживать такую рыбу?

Не размораживайте рыбу:

под горячей водой

в микроволновке

на кухонном столе

Лучший способ:

положите тушку на блюдо

поставьте на нижнюю полку холодильника

дайте рыбе оттаять естественно

промокните салфеткой перед приготовлением

Время зависит от размера рыбы. Терпение — залог вкуса.