Жареная камбала с чесночным соусом
Жареная камбала с чесночным соусом
Олег Белов Опубликована сегодня в 21:55

Сухая заморозка или глазурь — как выбрать рыбу и не переплатить за воду

Рыба сухой заморозки или в ледяной глазури: в чём разница и что выгоднее

В магазине на прилавке лежит рыба с пометкой "сухая заморозка", а рядом — та же скумбрия, но дешевле и в ледяной глазури. В чём разница и за что вы платите? Давайте разберёмся.

Что значит "сухая заморозка"?

Это промышленная шоковая заморозка рыбы, при которой:

  • вся влага в рыбе моментально превращается в лёд;
  • процесс проходит в специальных камерах при температуре -30 °C и ниже;
  • рыба замораживается равномерно, без воды или льда снаружи.

Эта технология ещё известна как шоковая или быстрая заморозка.

Чем сухая заморозка лучше обычной?

  • Скорость

Рыба замерзает за считанные минуты, не успевая испортиться.

  • Качество

Сохраняется вкус, текстура и полезные вещества — продукт почти как свежий.

  • Минимум льда

На поверхности почти нет ледяной глазури — не переплачиваете за "воду". Обычно уровень льда — всего до 3%.

  • Без двойной заморозки

В отличие от рыбы, которую сначала заморозили, потом разморозили на заводе и снова заморозили, здесь продукт проходит только один цикл.

А есть минусы?

  • Для производителей — дорогая техника.
  • Для покупателя — более высокая цена, чем у рыбы вторичной заморозки. Но за это вы получаете качество.

Как правильно размораживать такую рыбу?

Не размораживайте рыбу:

  • под горячей водой
  • в микроволновке
  • на кухонном столе

Лучший способ:

  • положите тушку на блюдо
  • поставьте на нижнюю полку холодильника
  • дайте рыбе оттаять естественно
  • промокните салфеткой перед приготовлением

Время зависит от размера рыбы. Терпение — залог вкуса.

