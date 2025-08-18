Сухая заморозка или глазурь — как выбрать рыбу и не переплатить за воду
В магазине на прилавке лежит рыба с пометкой "сухая заморозка", а рядом — та же скумбрия, но дешевле и в ледяной глазури. В чём разница и за что вы платите? Давайте разберёмся.
Что значит "сухая заморозка"?
Это промышленная шоковая заморозка рыбы, при которой:
- вся влага в рыбе моментально превращается в лёд;
- процесс проходит в специальных камерах при температуре -30 °C и ниже;
- рыба замораживается равномерно, без воды или льда снаружи.
Эта технология ещё известна как шоковая или быстрая заморозка.
Чем сухая заморозка лучше обычной?
- Скорость
Рыба замерзает за считанные минуты, не успевая испортиться.
- Качество
Сохраняется вкус, текстура и полезные вещества — продукт почти как свежий.
- Минимум льда
На поверхности почти нет ледяной глазури — не переплачиваете за "воду". Обычно уровень льда — всего до 3%.
- Без двойной заморозки
В отличие от рыбы, которую сначала заморозили, потом разморозили на заводе и снова заморозили, здесь продукт проходит только один цикл.
А есть минусы?
- Для производителей — дорогая техника.
- Для покупателя — более высокая цена, чем у рыбы вторичной заморозки. Но за это вы получаете качество.
Как правильно размораживать такую рыбу?
Не размораживайте рыбу:
- под горячей водой
- в микроволновке
- на кухонном столе
Лучший способ:
- положите тушку на блюдо
- поставьте на нижнюю полку холодильника
- дайте рыбе оттаять естественно
- промокните салфеткой перед приготовлением
Время зависит от размера рыбы. Терпение — залог вкуса.
