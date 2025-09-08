Салон дышит как новый: водители нашли способ убрать неприятные запахи за копейки

Многие водители знают, как сложно избавиться от застарелого запаха сигарет, плесени или "букета" многолетней эксплуатации автомобиля. Освежители воздуха лишь маскируют проблему, но не решают её. Теперь у москвичей появился шанс протестировать современный способ очистки — обработку салона "сухим туманом" — всего за символические деньги.

Что такое "сухой туман"

Технология заключается в том, что специальный аппарат заполняет салон густым паром с ароматизирующим и дезинфицирующим составом. Он проникает в обивку, пластик и воздуховоды, нейтрализуя неприятные запахи.

До недавнего времени услуга оставалась дорогой и доступной лишь в профессиональных детейлинг-центрах. Из-за высокой цены многие водители не спешили пробовать её на практике, откладывая "на потом".

Доступный вариант для каждого

На популярной онлайн-площадке объявлений появилось предложение: москвич может приехать на автомойку и самостоятельно провести обработку своего автомобиля за 500 рублей.

Процедура проста:

вставить шланг в приоткрытое окно;

включить рециркуляцию воздуха и аппарат;

подождать несколько минут;

проветрить салон.

На выбор предлагается несколько ароматов. Эффект держится до двух недель, после чего запахи начинают возвращаться.

Эксперимент или серьёзная очистка?

Самостоятельная обработка занимает меньше получаса и позволяет понять, нужна ли такая услуга владельцу авто. За пять сотен это скорее эксперимент, чем полноценная химчистка. Но именно этого достаточно, чтобы составить мнение.

Тем, кто захочет долговременный результат, можно обратиться к профессионалам: стоимость работы специалистов варьируется от 2500 до 3000 рублей. В этом случае запахи исчезнут надолго.

Перспективы технологии

"Сухой туман" постепенно завоёвывает популярность. Доступные предложения делают технологию ближе к массовому потребителю. А с наступлением осени и зимы, когда окна в автомобилях редко открываются, приятный аромат в салоне особенно важен.