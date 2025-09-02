Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Собака в пакете корма
Собака в пакете корма
© Wikipedia by Maja Dumat is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 8:07

Большой мешок — большая ошибка: когда собачий корм превращается в яд

Врачи рекомендуют менять сухой корм для собак каждые 3–6 месяцев

Современный ритм жизни заставляет многих владельцев собак выбирать быстрые и удобные решения для питания своих питомцев. При всём желании кормить собаку натуральными продуктами, далеко не каждый может позволить себе тратить время и средства на ежедневное приготовление сбалансированных блюд. Поэтому сухие промышленные корма стали для многих выходом из ситуации. Однако именно от качества корма и от того, как владелец подходит к этому вопросу, во многом зависит здоровье и долголетие питомца.

Классы и состав кормов

На рынке корма делятся на несколько категорий: эконом, премиум, супер-премиум и холистик. Разница между ними — не только в цене, но и в составе. В самых дешёвых вариантах источником белка часто выступают субпродукты низкого качества — переработанные хрящи, сухожилия, перья. Чтобы такие смеси хоть как-то выглядели и хранились дольше, производители добавляют ароматизаторы, красители и консерванты. Для организма собаки это нагрузка, а не полноценное питание.

Если уж кормить питомца промышленным кормом, лучше выбирать минимум премиум-класс. В составе на первом месте должно стоять мясо или рыба, а количество искусственных добавок — быть сведено к минимуму. Это убережёт собаку от нехватки питательных веществ и лишних химикатов в рационе.

Хранение и свежесть корма

Даже качественный корм может принести вред, если хранить его неправильно. Вскрытая упаковка быстро окисляется, в корме может развиться плесень. Поэтому хранить его лучше в герметичном контейнере, в сухом и прохладном месте. Большие мешки не всегда выгодны: если питомец ест медленно, корм может испортиться раньше, чем закончится. Оптимально покупать объём, рассчитанный максимум на месяц использования.

Вода — обязательное дополнение

Сухие корма создают дополнительную нагрузку на почки и мочевыводящую систему. Поэтому рядом с миской всегда должна стоять свежая и чистая вода. Фильтрованная или бутилированная — лучший выбор, ведь качество жидкости напрямую влияет на здоровье питомца. Следите, чтобы миска не пустовала и меняйте воду несколько раз в день.

Сочетание с натуральной пищей

Существует миф, что сухие корма нельзя комбинировать с натуральными продуктами. На самом деле небольшие добавки только пойдут собаке на пользу. Главное — вводить их постепенно и в умеренных количествах. Несколько раз в неделю можно давать кусочки мяса или субпродуктов, а также овощи вроде тыквы или кабачка. Клетчатка из овощей улучшает работу кишечника, а мясо восполняет аминокислоты, которых может не хватать в сухом корме.

Полезные добавки к рациону

Чтобы снизить возможный вред промышленного питания, можно использовать натуральные пищевые добавки. Омега-3 жирные кислоты укрепляют кожу, шерсть, суставы и нервную систему. Лучшими источниками считаются рыбий жир или масло лосося. Для пищеварения и иммунитета полезны пробиотики — несладкий йогурт или кефир. Дополнительно можно включать зелень и морскую капусту: они обогащают рацион витаминами и микроэлементами.

Зачем менять корм

Даже качественный корм при постоянном использовании может стать причиной аллергии или дефицита определённых веществ. Ветеринары советуют менять источник белка каждые 3-6 месяцев. Например, чередовать корма на основе курицы, ягнёнка и рыбы. Переход всегда должен быть плавным: смешивайте новый корм со старым, постепенно увеличивая долю нового в течение 7-10 дней. Так пищеварительная система собаки легче адаптируется.

Кормление сухими кормами само по себе не опасно, если подходить к этому грамотно. Выбор качественного корма, разумное дополнение натуральными продуктами и добавками, соблюдение правил хранения и контроль за водой — простые шаги, которые помогут сохранить здоровье питомца и подарить ему долгую активную жизнь.

