Сектор перевозок наливных и навалочных грузов может продемонстрировать большую стабильность по сравнению с другими сегментами судоходства в ближайшие годы. Однако благоприятная конъюнктура предложения флота не должна скрывать растущего давления на рентабельность судовладельцев, считает Данило Фумарола, глава монакской Gestion Maritime Group.

По мнению Фумаролы, перспективы сектора поддерживаются ограниченными мощностями судостроительных заводов, старением флота и постоянными сбоями в глобальной торговле. Значительная часть балкеров, построенных в период с 2010 по 2015 год, приближается к 20-летнему сроку службы, в то время как получить слоты на строительство новых судов становится всё сложнее. При этом глава Gestion Maritime отмечает риски, связанные с доминированием Китая на рынке судостроения.

Сама компания Gestion Maritime недавно зашла в сегмент ультрамакс, заказав три судна дедвейтом 64 000 тонн на китайской верфи Nantong Xiangyu Shipbuilding & Offshore Engineering с поставкой в 2028 и 2029 годах.

Геополитическая нестабильность, по словам Фумаролы, провоцирует волатильность фрахтовых ставок. Это создает возможности для покупателей и продавцов тоннажа, но одновременно увеличивает операционные риски.

Более острым вопросом становится рост точки безубыточности (breakeven). Рост стоимости финансирования и операционных расходов сокращает прибыль, а волатильность цен на бункерное топливо и неэффективность цепочек поставок — в частности, заторы в портах — усложняют принятие коммерческих решений.

Колебания цен на топливо могут стать катализатором инвестиций в энергосберегающие технологии. Оборудование, которое ранее считалось экономически нецелесообразным, теперь заслуживает повторного рассмотрения: финансовые аргументы в пользу модернизации даже старого тоннажа становятся всё более убедительными.

Эти рыночные сдвиги делают обмен данными между судовладельцами, операторами и трейдерами критически важным для выявления новых трендов и налаживания коммерческого сотрудничества. Одной из таких площадок станет конференция Geneva Dry, которая пройдет 27 и 28 апреля; в ее повестку включены вопросы энергоэффективности, управления рисками и изменения динамики мировой торговли сырьевыми товарами.