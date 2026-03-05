Ошибки чужие, жизнь своя: зачем мы сравниваем себя с другими и почему это полезно

Сравнивать себя с другими людьми не только нормально, но и необходимо, потому что это помогает нам ориентироваться в жизни и ставить новые цели, считает психолог, доктор культурологии, профессор Андрей Зберовский. В беседе с NewsInfo специалист пояснил, почему такие сравнения являются естественным механизмом развития личности.

Люди неизбежно сопоставляют себя с окружающими, и в этом нет ничего патологического, подчеркнул психолог. По его словам, подобный процесс помогает человеку оценивать собственные возможности, понимать свое положение и формировать новые жизненные задачи.

"Мы всю жизнь себя сравниваем с другими, это нормально абсолютно для людей, мы должны видеть, что происходит вокруг нас, должны критично себя оценивать, должны ставить для себя новые задачи в жизни, в том числе исходя из тех примеров, которые мы видим", — отметил Зберовский.

Он добавил, что сравнение не означает копирование чужой жизни. По словам специалиста, важно использовать этот механизм как систему координат, которая помогает понять собственное положение и выбрать направление движения.

"Сравнение себя с другими людьми можно сравнить с картой. На карте есть долгота и широта, по которой корабли понимают, куда они плывут, с какой скоростью. Так же и в жизни мы сравниваем себя с другими людьми для того, чтобы понимать, где мы находимся, где они, что нам нужно взять от них, какие способности, навыки", — полагает эксперт.

При этом психолог подчеркнул, что сравнивать можно не только положительные, но и негативные примеры. Наблюдая за чужими ошибками, человек также получает опыт и может избежать повторения подобных ситуаций в собственной жизни.