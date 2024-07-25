Американское издание Hill опубликовало информацию о возможных кадровых перестановках в случае победы Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах в США. Согласно сообщению, ряд республиканских сенаторов рассматриваются как потенциальные кандидаты на ключевые посты в администрации.
Среди претендентов на высокие должности упоминаются Уильям Хагерти, Том Коттон, Марко Рубио и Томас Тубервиль. Предполагается, что Хагерти может занять пост министра финансов, Рубио рассматривается как возможный глава Государственного департамента, а Тубервиль — министерства образования.
Кроме того, сенатор-республиканец Эрик Шмитт, по мнению его коллег, мог бы стать достойным кандидатом на должность министра юстиции. Том Коттон, в свою очередь, рассматривается как потенциальный руководитель Пентагона.
Стоит отметить, что действующий президент США Джо Байден 21 июля объявил о своем решении не баллотироваться на второй срок, выразив поддержку кандидатуре Камалы Харрис. В то же время, Дональд Трамп, представляющий республиканскую партию, неоднократно заявлял о своей уверенности в легкой победе над действующим вице-президентом.
Президентские выборы в США запланированы на 5 ноября текущего года.
Фото: commons. wikimedia.orgМайкл Вадон(Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International.)
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