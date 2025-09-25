Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Шимпанзе с перебродившим фруктом
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 19:16

Алкоголь в природе: обезьяны нашли его раньше людей — что показали исследования

В рационе диких шимпанзе обнаружен этанол

Алкоголь в природе — вовсе не человеческое изобретение. Как выяснилось, ближайшие родственники Homo sapiens — шимпанзе — регулярно получают спирт с пищей. И не из бокала, а из привычных для них фруктов. Учёные впервые подсчитали, сколько этанола на самом деле приходится на рацион диких приматов. Оказалось, их "доза" вполне сопоставима с человеческой.

Откуда взялась "гипотеза пьяной обезьяны"

В начале 2000-х американский биолог Роберт Дадли предложил смелую идею: тяга приматов к запаху и вкусу этанола помогала им находить самые зрелые, а значит, питательные и калорийные плоды. Дрожжи на поверхности фруктов превращают сахара в спирт — и именно запах брожения подсказывал обезьянам, какие плоды стоит есть.

Гипотеза получила название "пьяная обезьяна". Но до недавнего времени ей не хватало твёрдых данных: никто не мог сказать, сколько спирта на самом деле потребляют животные в дикой природе.

Как проводилось исследование

Международная группа под руководством Алексея Маро из Калифорнийского университета наблюдала за шимпанзе в национальных парках Кибале (Уганда) и Таи (Кот-д'Ивуар).

Учёные с помощью фотоловушек выяснили, какие фрукты выбирают обезьяны. Затем собирали такие же плоды и анализировали их в лаборатории.

Выяснилось: в рацион шимпанзе чаще всего входили инжир Ficus mucuso и плоды дерева Parinari excelsa. Именно последние любят не только обезьяны, но и слоны, известные своей слабостью к забродившим фруктам.

Что показал анализ

В образцах фруктов нашли этанол концентрацией 0,3-0,4%. На первый взгляд немного. Но взрослый шимпанзе съедает за день массу мякоти, равную 10% его веса. В результате за сутки животное получает около 14 граммов чистого этанола.

Для сравнения: бокал вина (125 мл, крепость 12,5%) содержит примерно 12 граммов алкоголя. Учитывая, что средний шимпанзе весит 40 кг, а человек — около 70 кг, эквивалент получается весьма наглядным: примат ежедневно потребляет примерно "две рюмки вина" с поправкой на вес.

Сравнение: человек и шимпанзе

Показатель Человек Шимпанзе
Средний вес ~70 кг ~40 кг
Алкоголь в день бокал вина (12 г) 14 г этанола
Источник напитки (искусственные) естественные плоды
Способ употребления осознанный выбор побочный эффект пищи

Эволюционные выводы

Постоянное воздействие этанола через фрукты могло закрепить у предков человека нейробиологическую связь: запах и вкус алкоголя ассоциировались с находкой ценной еды. Эта программа передалась Homo sapiens и объясняет, почему люди испытывают тягу к спиртному, даже несмотря на его вред.

Советы шаг за шагом: как измеряли "алкогольный след"

  1. Выбрали две популяции шимпанзе в Африке.

  2. Определили любимые плоды через фотоловушки.

  3. Собрали свежие упавшие фрукты.

  4. Проанализировали содержание спирта в лаборатории.

  5. Сопоставили количество съеденного и рассчитали дозу этанола.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: считать, что обезьяны едят забродившие фрукты случайно.
    Последствие: недооценка роли алкоголя в эволюции.
    Альтернатива: признать регулярность процесса и изучать его влияние.

  • Ошибка: экстраполировать человеческий алкоголизм на животных.
    Последствие: ложное понимание поведения приматов.
    Альтернатива: учитывать, что для них этанол — лишь побочный элемент пищи.

  • Ошибка: игнорировать количественные данные.
    Последствие: гипотеза остаётся неподтверждённой.
    Альтернатива: собирать образцы и делать расчёты, как в этом исследовании.

А что если…

А что если древние гоминиды тоже ежедневно получали дозу алкоголя через фрукты? Тогда пристрастие к спиртному у Homo sapiens — не культурная случайность, а биологическое наследие, закреплённое миллионы лет назад.

Плюсы и минусы открытия

Плюсы Минусы
Подтверждает эволюционную гипотезу Не объясняет, почему некоторые люди не любят алкоголь
Даёт количественные данные Трудно измерить усвоение спирта у обезьян
Помогает понять истоки человеческих привычек Не решает проблему алкоголизма

FAQ

Сколько алкоголя выпивает шимпанзе в день?
В среднем около 14 граммов этанола — эквивалент бокала вина для человека.

Почему обезьяны едят такие фрукты?
Запах и вкус этанола подсказывают, что плод спелый и калорийный.

Могут ли шимпанзе быть алкоголиками?
Нет. Для них спирт — побочный компонент пищи, а не цель потребления.

Мифы и правда

  • Миф: животные не пьют алкоголь.
    Правда: многие едят забродившие фрукты, включая шимпанзе и слонов.

  • Миф: шимпанзе случайно встречаются с этанолом.
    Правда: они целенаправленно выбирают самые спелые плоды.

  • Миф: только человек испытывает тягу к спирту.
    Правда: эволюционные корни этого влечения уходят к общим предкам.

3 интересных факта

  1. Слоны тоже ищут и едят забродившие плоды, чтобы "опьянеть".

  2. В среднем шимпанзе съедает за день до 10% своей массы в виде фруктов.

  3. Учёные собирали мочу обезьян под деревьями с помощью зонтика, чтобы проверить уровень этанола.

Исторический контекст

Более 20 лет назад Роберт Дадли предложил "гипотезу пьяной обезьяны".

В 2020-х "Джеймс Уэбб" усилил интерес к поискам биосигналов и к роли этанола в жизни приматов.

В 2025 году исследование команды Алексея Маро впервые дало точные цифры.

