Скутер увёз в отделение, а не к пляжу: Пхукет задерживает туриста — штраф 5–20 тыс. батов уже маячит
История о задержании россиянина на Пхукете снова привлекла внимание к теме поведения туристов за границей. Полиция Патонга опубликовала фотографии 28-летнего мужчины, задержанного за езду на скутере в нетрезвом виде. По версии правоохранителей, он не только управлял транспортом с бутылкой пива Chang в багажном отсеке, но и оказал сопротивление при проверке.
Какие обвинения предъявлены
Туристу вменяют нарушение ст. 160 Закона о дорожном движении Таиланда. За первое подобное правонарушение предусмотрен штраф от 5 до 20 тыс. батов (примерно 13-50 тыс. рублей) или лишение свободы сроком до года. Повторное нарушение грозит уже 50-100 тыс. батов штрафа и тюремным сроком до двух лет.
К этому добавляется обвинение по ст. 138 УК Таиланда — сопротивление должностному лицу. Здесь наказание зависит от обстоятельств: от штрафа в 2 тыс. батов и года заключения за отказ от проверки до удвоенного срока при угрозах или физическом воздействии на полицейских.
Что не уточнила полиция
Правоохранители не сообщили, как именно россиянин сопротивлялся. Если речь шла о словесных перепалках или отказе "дышать в трубочку", дело ограничится штрафом. Если же было применение силы, наказание может оказаться значительно строже.
Интересно, что в сообщении нет упоминаний о распространённом среди туристов нарушении — езде без международных водительских прав. Видимо, документы у мужчины были в порядке.
Туристы и скутеры: частые ошибки
В туристических чатах нередко поднимается вопрос: можно ли брать байк без МВУ. На практике это делают многие, но риски высоки.
"Если попадешь без прав в ДТП, страховка не действует от слова "совсем” — люди даже квартиры закладывают", — предупреждают опытные путешественники.
Даже без аварии штраф за езду без прав составляет 1-2 тыс. батов.
Плюсы и минусы аренды скутера на Пхукете
|Плюсы
|Минусы
|Удобство передвижения
|Жёсткие штрафы за нарушения
|Доступная цена аренды
|Риск ДТП без страховки
|Возможность исследовать остров самостоятельно
|Проверки документов полицией
|Популярный транспорт среди туристов
|Необходимость международных прав
Сравнение наказаний
|Нарушение
|Штраф
|Лишение свободы
|Первое задержание в нетрезвом виде
|5-20 тыс. батов
|До 1 года
|Повторное вождение пьяным
|50-100 тыс. батов
|До 2 лет
|Сопротивление полиции (словесное)
|2 тыс. батов
|До 1 года
|Сопротивление с угрозами или силой
|Удвоенное наказание
|До 2 лет и более
Советы шаг за шагом
- Перед поездкой оформите международные водительские права.
- Никогда не садитесь за руль скутера в состоянии опьянения.
- Всегда проверяйте наличие страховки у прокатчика.
- При общении с полицией сохраняйте спокойствие и не спорьте.
- Храните документы при себе — проверки на Пхукете регулярные.
Мифы и правда
Миф: на Пхукете можно спокойно ездить без прав.
Правда: прокатчики дают байк без МВУ, но штраф и отказ страховки в случае ДТП гарантированы.
Миф: полиция "не обращает внимания" на туристов.
Правда: рейды на Пхукете проходят часто, особенно в курортных районах.
FAQ
Сколько стоит аренда скутера на Пхукете?
В среднем от 200 до 400 батов в сутки, в зависимости от модели и сезона.
Что будет, если поймают без прав?
Придётся заплатить штраф 1-2 тыс. батов, а при ДТП расходы лягут полностью на туриста.
Можно ли ездить по российским правам?
Нет, в Таиланде действуют только международные водительские удостоверения.
Исторический контекст
- В начале 2010-х Таиланд ужесточил контроль за нетрезвым вождением.
- С 2018 года штрафы за нарушение ПДД для иностранцев значительно выросли.
- В последние годы на Пхукете увеличилось число рейдов, направленных именно на туристов.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
- Ошибка: аренда байка без прав.
- Последствие: штраф, проблемы со страховкой.
- Альтернатива: оформить МВУ в России заранее.
- Ошибка: езда в нетрезвом виде.
- Последствие: тюрьма, крупные штрафы.
- Альтернатива: использовать такси или Grab.
А что если…
А что если власти Таиланда введут обязательную проверку документов при аренде? Тогда туристам придётся либо оформлять права заранее, либо искать другие способы передвижения по острову.
И напоследок — три любопытных факта:
- На Пхукете ежегодно регистрируют тысячи аварий с участием туристов на скутерах.
- Chang — одно из самых популярных местных пив, крепостью около 6,5%.
- Многие страховки для поездки в Таиланд напрямую указывают: ДТП в состоянии опьянения не покрываются.
