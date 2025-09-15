Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Пхукет
Пхукет
© https://web.archive.org/web/20161101140103/https://www.panoramio.com/photo/129459340 by Максим Улитин is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported
Опубликована сегодня в 15:41

Скутер увёз в отделение, а не к пляжу: Пхукет задерживает туриста — штраф 5–20 тыс. батов уже маячит

В Таиланде задержан россиянин за езду на скутере в нетрезвом виде — полиция Патонга

История о задержании россиянина на Пхукете снова привлекла внимание к теме поведения туристов за границей. Полиция Патонга опубликовала фотографии 28-летнего мужчины, задержанного за езду на скутере в нетрезвом виде. По версии правоохранителей, он не только управлял транспортом с бутылкой пива Chang в багажном отсеке, но и оказал сопротивление при проверке.

Какие обвинения предъявлены

Туристу вменяют нарушение ст. 160 Закона о дорожном движении Таиланда. За первое подобное правонарушение предусмотрен штраф от 5 до 20 тыс. батов (примерно 13-50 тыс. рублей) или лишение свободы сроком до года. Повторное нарушение грозит уже 50-100 тыс. батов штрафа и тюремным сроком до двух лет.

К этому добавляется обвинение по ст. 138 УК Таиланда — сопротивление должностному лицу. Здесь наказание зависит от обстоятельств: от штрафа в 2 тыс. батов и года заключения за отказ от проверки до удвоенного срока при угрозах или физическом воздействии на полицейских.

Что не уточнила полиция

Правоохранители не сообщили, как именно россиянин сопротивлялся. Если речь шла о словесных перепалках или отказе "дышать в трубочку", дело ограничится штрафом. Если же было применение силы, наказание может оказаться значительно строже.

Интересно, что в сообщении нет упоминаний о распространённом среди туристов нарушении — езде без международных водительских прав. Видимо, документы у мужчины были в порядке.

Туристы и скутеры: частые ошибки

В туристических чатах нередко поднимается вопрос: можно ли брать байк без МВУ. На практике это делают многие, но риски высоки.

"Если попадешь без прав в ДТП, страховка не действует от слова "совсем” — люди даже квартиры закладывают", — предупреждают опытные путешественники.

Даже без аварии штраф за езду без прав составляет 1-2 тыс. батов.

Плюсы и минусы аренды скутера на Пхукете

Плюсы Минусы
Удобство передвижения Жёсткие штрафы за нарушения
Доступная цена аренды Риск ДТП без страховки
Возможность исследовать остров самостоятельно Проверки документов полицией
Популярный транспорт среди туристов Необходимость международных прав

Сравнение наказаний

Нарушение Штраф Лишение свободы
Первое задержание в нетрезвом виде 5-20 тыс. батов До 1 года
Повторное вождение пьяным 50-100 тыс. батов До 2 лет
Сопротивление полиции (словесное) 2 тыс. батов До 1 года
Сопротивление с угрозами или силой Удвоенное наказание До 2 лет и более

Советы шаг за шагом

  1. Перед поездкой оформите международные водительские права.
  2. Никогда не садитесь за руль скутера в состоянии опьянения.
  3. Всегда проверяйте наличие страховки у прокатчика.
  4. При общении с полицией сохраняйте спокойствие и не спорьте.
  5. Храните документы при себе — проверки на Пхукете регулярные.

Мифы и правда

Миф: на Пхукете можно спокойно ездить без прав.

Правда: прокатчики дают байк без МВУ, но штраф и отказ страховки в случае ДТП гарантированы.

Миф: полиция "не обращает внимания" на туристов.

Правда: рейды на Пхукете проходят часто, особенно в курортных районах.

FAQ

Сколько стоит аренда скутера на Пхукете?
В среднем от 200 до 400 батов в сутки, в зависимости от модели и сезона.

Что будет, если поймают без прав?
Придётся заплатить штраф 1-2 тыс. батов, а при ДТП расходы лягут полностью на туриста.

Можно ли ездить по российским правам?
Нет, в Таиланде действуют только международные водительские удостоверения.

Исторический контекст

  1. В начале 2010-х Таиланд ужесточил контроль за нетрезвым вождением.
  2. С 2018 года штрафы за нарушение ПДД для иностранцев значительно выросли.
  3. В последние годы на Пхукете увеличилось число рейдов, направленных именно на туристов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: аренда байка без прав.
  • Последствие: штраф, проблемы со страховкой.
  • Альтернатива: оформить МВУ в России заранее.
  • Ошибка: езда в нетрезвом виде.
  • Последствие: тюрьма, крупные штрафы.
  • Альтернатива: использовать такси или Grab.

А что если…

А что если власти Таиланда введут обязательную проверку документов при аренде? Тогда туристам придётся либо оформлять права заранее, либо искать другие способы передвижения по острову.

И напоследок — три любопытных факта:

  1. На Пхукете ежегодно регистрируют тысячи аварий с участием туристов на скутерах.
  2. Chang — одно из самых популярных местных пив, крепостью около 6,5%.
  3. Многие страховки для поездки в Таиланд напрямую указывают: ДТП в состоянии опьянения не покрываются.

