Пьяных за рулём стало меньше на треть: Москва удивила статистикой 2025 года

В последние годы Москва демонстрирует заметный прогресс в борьбе с дорожными происшествиями, связанными с употреблением алкоголя. Снижение аварийности подтверждают официальные данные: в 2025 году статистика резко изменилась в положительную сторону.

Снижение числа "пьяных" ДТП

По итогам первых восьми месяцев 2025 года в столице зарегистрировано 164 случая дорожно-транспортных происшествий, в которых участвовали водители в состоянии опьянения. Для сравнения с аналогичным периодом прошлого года цифра снизилась на 30,5%. Это значит, что почти на треть уменьшилось количество водителей, подвергавших риску себя и окружающих.

Еще более впечатляющими выглядят показатели по числу жертв и пострадавших. Погибших стало меньше на 70,9%, а число раненых снизилось на 20,4%. В общей сложности в таких авариях погибли 16 человек, а 222 получили травмы различной степени тяжести.

Почему статистика меняется

Специалисты связывают позитивную динамику сразу с несколькими факторами. Во-первых, в Москве усилили работу по контролю за нетрезвыми водителями. Во-вторых, свою роль сыграли профилактические кампании, направленные на формирование общественного мнения о недопустимости езды после алкоголя.

Не стоит забывать и о развитии альтернативных способов передвижения. Сервисами такси и каршеринга пользуются все больше горожан, что снижает вероятность появления пьяных за рулем. Общественный транспорт также остается удобным вариантом, особенно в условиях плотного движения.

Опасность за рулем в нетрезвом виде

Госавтоинспекция подчеркивает, что алкоголь влияет на ключевые навыки водителя. Замедляется реакция на изменения дорожной обстановки, и человек за рулем не способен адекватно оценивать расстояния. Пьяный водитель может не заметить сигналы светофора или пешехода в темноте. Нарушается и восприятие дорожной разметки, что повышает риск столкновений.