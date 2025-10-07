Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
пьяный водитель
пьяный водитель
© Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
Главная / Авто и мото
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 17:36

Алкоголь вылетает с трассы: как россияне сами очищают дороги от нетрезвых водителей

ГАИ: число ДТП с пьяными водителями в России снизилось на 12,3% за девять месяцев 2025 года

В России становится безопаснее на дорогах: количество аварий, вызванных нетрезвым вождением, снизилось. МВД отмечает, что за девять месяцев 2025 года число ДТП с пьяными водителями уменьшилось на 12,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Этому способствует не только усиление контроля, но и активная гражданская позиция россиян, которые всё чаще сообщают о подозрительных водителях, не давая им выехать на трассу.

"За девять месяцев зарегистрировано почти восемь тысяч ДТП с участием водителей, находящихся в состоянии опьянения. Это на 12,3% меньше, чем в аналогичный период прошлого года", — сообщил глава отдела пропаганды БДД Госавтоинспекции Сергей Хранцкевич.

По данным ведомства, за этот период количество погибших в подобных происшествиях снизилось почти на четверть — на 23,5%, до двух тысяч человек. Травмы получили около 10 тысяч участников аварий — это на 10,6% меньше, чем годом ранее. Параллельно ГИБДД возбудила более 189 тысяч административных дел за управление автомобилем в состоянии опьянения.

Почему цифры пошли вниз

Эксперты отмечают: уменьшение числа нетрезвых аварий — результат нескольких факторов. Во-первых, усилился контроль на дорогах, особенно в выходные и праздничные дни. Во-вторых, в регионах активно применяются новые методы профилактики: "рейды трезвости", круглосуточные дежурства экипажей и автоматические системы фиксации нарушений.

Но особенно заметный эффект даёт участие самих граждан. По словам Хранцкевича, около 6% всех протоколов о пьяном вождении оформляются после звонков от неравнодушных очевидцев. Многие россияне звонят в ГИБДД, если замечают, что кто-то пытается сесть за руль после употребления алкоголя.

Как сообщить о пьяном водителе

Чтобы предотвратить возможное ДТП, достаточно позвонить по номеру 112 и сообщить о подозрительном автомобиле. Важно назвать регион, направление движения и, по возможности, госномер. После этого информация мгновенно передаётся дежурным экипажам ДПС, которые проверяют транспорт на ближайшем посту.

Некоторые регионы внедряют мобильные приложения и онлайн-формы для таких сообщений. Например, в Татарстане и Москве можно направить обращение через портал "Госуслуги" или официальный сайт ГИБДД.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка — сесть за руль "чуть выпив", считая, что реакция не ухудшится.
Последствие — даже минимальное содержание алкоголя в крови снижает внимание, скорость реакции и способность контролировать дистанцию, что увеличивает риск ДТП.
Альтернатива — вызвать такси, воспользоваться услугой "трезвый водитель" или общественным транспортом. Многие страховые компании включают такие сервисы в полис КАСКО.

Что происходит с теми, кто отказался от медосвидетельствования

С января по сентябрь 2025 года зафиксировано 1,7 тысячи аварий с участием водителей, отказавшихся от проверки на алкоголь. В них погибли 104 человека, ещё 2,4 тысячи получили травмы. Закон приравнивает отказ от медосвидетельствования к признанию факта опьянения, поэтому наказание одинаковое — крупный штраф и лишение прав.

А что если алкоголь исключить совсем?

Некоторые страны, например Чехия и Словакия, ввели нулевой порог алкоголя за рулём. В России допустимый уровень остаётся на отметке 0,3 промилле, что соответствует примерно половине бутылки пива. Однако эксперты ГИБДД напоминают: даже такая доза способна повлиять на концентрацию внимания. Отказ от употребления перед поездкой — единственный надёжный способ избежать неприятностей.

Советы шаг за шагом: как действовать, если водитель выпил

  1. Оцените состояние — если человек неустойчиво стоит или говорит невнятно, садиться за руль нельзя.

  2. Предложите альтернативу: такси, общественный транспорт, ночёвку у друзей.

  3. Если водитель настаивает — заберите ключи и позвоните в ГИБДД.

  4. Не садитесь в машину в качестве пассажира, даже "на короткое расстояние".

  5. Сохраняйте спокойствие — агрессия только ухудшит ситуацию.

Мифы и правда о "трезвом вождении"

Миф Правда
"Кофе и душ помогут протрезветь" Эти методы не снижают уровень алкоголя в крови. Помогает только время.
"Если выпил немного — можно ехать" Даже 0,2 промилле снижает внимание и скорость реакции.
"Инспектор ничего не докажет" Алкотестер и видеофиксация — законные доказательства в суде.

Интересные факты

  1. По данным ВОЗ, каждая десятая смертельная авария в мире связана с алкоголем.

  2. В странах, где активно применяются анонимные сообщения граждан, уровень пьяных ДТП на 20-30% ниже.

  3. В России сегодня каждый четвёртый водитель поддерживает идею полного запрета алкоголя за рулём.

Исторический контекст

Впервые ответственность за вождение в состоянии опьянения в СССР ввели в 1960-х годах. Тогда наказанием был небольшой штраф и общественное порицание. С годами меры ужесточались: в 2000-х начали массово применять алкотестеры, а с 2013 года отказ от освидетельствования приравняли к факту опьянения. Современные технологии — камеры, базы данных и онлайн-заявления — делают контроль ещё эффективнее.

FAQ

Какое наказание грозит за вождение в нетрезвом виде?
— Штраф 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок до двух лет.

Можно ли вернуть права раньше срока?
— Только после прохождения медосвидетельствования и уплаты всех штрафов.

Что делать, если подозреваете пьяного водителя на дороге?
— Немедленно позвоните по номеру 112 или 102, указав координаты и номер автомобиля.

А если нарушитель отказывается останавливаться?
— Не пытайтесь преследовать — это опасно. Информация передаётся ближайшему патрулю.

Как компании борются с пьяным вождением?
— Такси и каршеринговые сервисы внедряют алкотестеры и биометрические проверки водителей перед сменой.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Dongfeng отзывает 12,4 тысячи автомобилей в России из-за дефекта ремней безопасности — данные Росстандарта сегодня в 18:16
Ремень не спасёт, если сам застрял: в России отзывают тысячи машин Dongfeng из-за опасного дефекта

В России начался масштабный отзыв автомобилей Dongfeng из-за дефекта ремней безопасности. Почему это важно и что делать владельцам — рассказываем.

Читать полностью » Автоюрист Дмитрий Славнов: проверять авто по базам важнее, чем в сервисе сегодня в 17:48
Машина мечты может стать кошмаром: вот как перекупщики маскируют проблемы

Покупка подержанного авто может обернуться неожиданными проблемами. Разбираемся, какие проверки обязательны перед сделкой и почему важно начинать с юридической стороны.

Читать полностью » В США обновлённый Hyundai Ioniq 5 подешевел до 35 тысяч долларов сегодня в 9:43
Теперь электромобиль не роскошь, а средство передвижения: Hyundai сыграла ва-банк с ценами

Hyundai обновила электрокроссовер Ioniq 5, снизив цены почти на 10 000 долларов и добавив новые цвета. Что изменилось в оснащении и почему это шаг к массовому успеху?

Читать полностью » ГИБДД разъяснила порядок проверок сезонности автомобильных шин сегодня в 9:36
Пластик вместо сцепления: чем обернётся зимняя поездка на летней резине

С началом зимы инспекторы ГИБДД получили новое право — штрафовать за езду на летней резине. Разбираемся, как избежать наказания и не попасть в занос.

Читать полностью » Ассоциация автосервисов: хранить колёса у батарей категорически запрещено сегодня в 8:26
Самая дорогая ошибка осени: куда кладут колёса даже опытные водители

Многие автолюбители не придают значения тому, как и где хранят шины после сезона. А ведь от этого зависит их безопасность и срок службы.

Читать полностью » Завод Jaguar Land Rover в Вулверхэмптоне первым возобновил производство после атаки вируса сегодня в 8:13
Машины в коме: как Jaguar Land Rover возвращается к жизни после самой разрушительной кибератаки

После крупнейшей кибератаки в истории Jaguar Land Rover поэтапно возвращает производство, но убытки оказались колоссальными — теперь компания вынуждена перестраивать всю систему безопасности.

Читать полностью » АЕБ: продажи новых автомобилей в России в сентябре снизились на 20% сегодня в 7:27
Россияне охладели к автосалонам: что остановило покупателей

Российский авторынок показал осеннее замедление: продажи упали, но эксперты АЕБ видят шансы на умеренный рост к концу года.

Читать полностью » Менеджер автосалона рассказал о скрытых функциях кнопки сегодня в 7:09
Нажал — и всё поехало не туда: что скрывает привычная кнопка "Старт-стоп"

Кнопка "Старт-стоп" скрывает больше функций, чем кажется. Как с её помощью защитить авто, продлить срок службы аккумулятора и даже улучшить запуск зимой — объясняем подробно.

Читать полностью »

Новости
Туризм
Якутия: природа, культура и достопримечательности самого холодного региона России
Туризм
Элиста: история, достопримечательности и буддийские святыни столицы Калмыкии
Красота и здоровье
Психиатр Панов объяснил, как отличить паническую атаку от сердечного приступа
Наука
В Центральной Африке найдены генетические адаптации к дефициту минералов у народа мбути
Туризм
Шуя: история, достопримечательности и храмы старинного города
Красота и здоровье
Розмарин и пищевая сода доказали эффективность в восстановлении естественного цвета волос
Дом
Уксус и лимон помогают устранить запах еды и плесени без вреда для здоровья
Туризм
За доллар в Узбекистане можно купить плов, хлеб и билет в Самаркандский Регистан
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet