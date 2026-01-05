Праздники с градусом: на дорогах Крыма зафиксировали десятки пьяных водителей

Новогодние выходные в Крыму вновь обнажили одну из самых острых проблем дорожной безопасности — управление автомобилем в состоянии опьянения. Усиленные проверки на дорогах выявили десятки нарушений, часть из которых может обернуться для водителей уголовными делами. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Итоги проверок в праздничные дни

В период с 31 декабря 2025 года по 3 января 2026 года сотрудники Госавтоинспекции в Крыму выявили 93 факта управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. В эту статистику также вошли случаи, когда водители отказались от прохождения медицинского освидетельствования, что приравнивается к признанию нарушения.

Проверки проводились в усиленном режиме на фоне традиционного роста аварийных рисков в праздничные дни. В ведомстве подчёркивают, что основная цель таких мероприятий — предотвращение дорожно-транспортных происшествий с тяжёлыми последствиями.

Повторные нарушения и уголовная ответственность

Отдельно в Госавтоинспекции отметили, что восемь водителей были задержаны за повторное управление автомобилем с признаками опьянения. Эти случаи подпадают под действие статьи 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Санкции по данной статье предусматривают наказание вплоть до лишения свободы сроком до двух лет. Таким образом, повторное игнорирование требований закона переводит правонарушение из административной плоскости в уголовную.

Напоминание о мерах наказания

В пресс-службе ведомства напомнили, что административная ответственность установлена не только за вождение в нетрезвом виде. Она также применяется за передачу управления транспортным средством лицу в состоянии опьянения и за отказ от медицинского освидетельствования.

За такие нарушения предусмотрен штраф в размере 45 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет. При повторном совершении аналогичных правонарушений в течение года наступает уголовная ответственность, что значительно ужесточает последствия для водителей.