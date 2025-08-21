Езда "навеселе" на велосипеде: правда ли, что можно остаться без водительских прав

Можно ли потерять водительские права, если поехал навеселе не на машине, а всего лишь на велосипеде? История, произошедшая в Сочи, заставила многих задуматься: оказывается, даже такая на первый взгляд безобидная ситуация может обернуться серьёзными последствиями.

Житель Сочи Василий рассказал о необычном случае с собственным отцом. Мужчина возвращался домой после застолья и выбрал для этого велосипед. По словам сына, "слегка навеселе" он решил пересечь дорогу и проигнорировал красный сигнал светофора. Рядом находились сотрудники ГАИ, которые сразу остановили нарушителя. Проверка подтвердила — водитель двухколёсного транспорта был нетрезв. И вот тут-то полицейские намекнули: если у него есть водительское удостоверение на автомобиль, вполне возможно, что права окажутся под угрозой.

Что говорит закон

Чтобы разобраться, Василий обратился к Виктору Травину, руководителю Коллегии правовой защиты автовладельцев. Эксперт подтвердил: за езду на велосипеде в состоянии алкогольного или наркотического опьянения действительно предусмотрена ответственность.

"Если водитель велосипеда нарушил правила дорожного движения, например, проехал на запрещающий сигнал, он может быть наказан штрафом в размере 800 рублей. А если нарушение он совершил в состоянии опьянения, размер штрафа вырастет до 1500 рублей", — пояснил Травин.

Однако распространённое мнение о том, что за подобное проступок можно лишиться автомобильных прав, оказалось мифом.

"Лишение прав за управление обычным велосипедом в нетрезвом состоянии не предусмотрено. Санкции касаются только самого велосипедиста и не влияют на его право управлять машиной", — уточнил юрист.

Важный нюанс

И всё же здесь есть один момент, который нельзя игнорировать. Виктор Травин обратил внимание на то, какой именно велосипед был у нарушителя.

"…надо разобраться, не оседлал ли ваш папа велосипед с моторчиком мощностью свыше 4 киловатт, который позволяет развить скорость более 50 километров в час. Поскольку это уже не велосипед, можно легко нарваться на лишение права управления", — подчеркнул эксперт.

То есть, если речь идёт об обычном велосипеде, нарушителю грозит исключительно штраф. Но если транспорт оснащён мощным электродвигателем, правила игры резко меняются. Здесь ответственность может быть такой же, как у водителей автомобилей или мотоциклов.