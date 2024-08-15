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Йоркский университет выявил загрязнение рек фармпрепаратами во всех нацпарках Англии
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Названы лекарства, которыми загрязнены водоёмы во всех национальных парках Англии

Йоркский университет выявил загрязнение рек фармпрепаратами во всех нацпарках Англии

Учёные из Йоркского университета и Rivers Trust провели масштабное исследование загрязнённости фармацевтическими препаратами водоёмов в национальных парках. Результаты его неутешительны.

В 52 из 54 мест, контролируемых во всех десяти национальных парках Англии, в речной воде были найдены примеси фармсубстанций в концентрациях, небезопасных как для рыбы, беспозвоночных и водорослей, так и для купающихся или занимающихся греблей людей.

Уровень загрязнения водоёмов в нацпарках оказался меньше, чем в городских реках (хотя есть исключения), но больше, чем предполагалось, поделился профессор Алистер Боксолл из Департамента окружающей среды и географии Йоркского университета.

"Есть несколько причин, по которым эти реки загрязнены сильнее, чем можно было бы ожидать, в том числе более слабое разбавление, худшая связь с системами очистки сточных вод, устаревшая и менее высокотехнологичная очистка сточных вод и сезонные всплески населения из-за туризма", — объяснил он.

Необходимы срочные меры, заявил директор по политике и науке Rivers Trust Роб Коллинз.

"Мы, общественность, также можем внести свой вклад; мало кто знает о схемах возврата лекарств, в рамках которых любые нераспечатанные, неиспользованные и просроченные лекарства можно отнести в местную аптеку, а не смывать в унитаз и канализацию", — призвал он.

Самыми распространёнными загрязнителями фармацевтического происхождения стали кофеин, карбамазепин, метформин, фексофенадин и цетиризин, причём последние три препарата нашли в речной воде во всех нацпарках.

Фото: Freepik/freepik

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