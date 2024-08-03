Депутат Европарламента от Италии предупредил о растущей опасности наркотиков в Европе

Депутат Европарламента от Италии Паоло Инсельвини предупредил о растущей опасности фентанила, называя его "новой чумой" Европы из-за его низкой стоимости и доступности. Он подчеркнул значительный рост потребления наркотиков в ЕС, отметив, что только в 2021 году наркотики употребляли 87,4 млн европейцев.
Фентанил, синтетический опиоид, в 50-100 раз сильнее героина и морфина соответственно, вызывает резкое угнетение дыхательной функции, что чревато летальными исходами. Он призвал Еврокомиссию обратить внимание на эту проблему.
Фото: commons.wikimedia.org/Mx. Granger (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)
Мужчина перешел на другой самолёт по взлетным полосам во Внуково
В аэропорту Внуково пассажир, летевший транзитом, проявил недюжинную находчивость и успел на свой следующий рейс, несмотря на серьезное опоздание.
Представители стран Запада требуют от Мадуро сложить полномочия
В пятницу представители законодательной власти США и Европы выпустили совместное коммюнике, в котором выразили готовность применить меры воздействия к президенту Венесуэлы Николасу Мадуро, если тот откажется покинуть свой пост.
Врач Ковалева: сухость кожи может указывать на нарушения в работе желудка
Врач-дерматолог Вера Ковалева подчеркнула, что сухость кожи может указывать на нарушения в работе желудка.
Депутат Нилов: специалисты в системах здравоохранения и образования получают низкие зарплаты
Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил о низких зарплатах в российском здравоохранении, социальном обслуживании и образовании, и призвал к их повышению.