Депутат Европарламента от Италии предупредил о растущей опасности наркотиков в Европе

В Европарламенте предупредили об опасности фентанила, назвав его "новой чумой"

Депутат Европарламента от Италии Паоло Инсельвини предупредил о растущей опасности фентанила, называя его "новой чумой" Европы из-за его низкой стоимости и доступности. Он подчеркнул значительный рост потребления наркотиков в ЕС, отметив, что только в 2021 году наркотики употребляли 87,4 млн европейцев.

Фентанил, синтетический опиоид, в 50-100 раз сильнее героина и морфина соответственно, вызывает резкое угнетение дыхательной функции, что чревато летальными исходами. Он призвал Еврокомиссию обратить внимание на эту проблему.

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