Друг детства рассказал о командире ВСУ, напавшего на Курскую область

Живущий в Российской Федерации друг детства командира украинской армии Эмиля Ишкулов Дмитрий, на которого завели уголовное дело по факту нападения на Курскую область, рассказал о том, что военный раньше был обычным парнем и всегда мечтал связать свою жизнь с военной службой. Также они оба учились в одном военном вузе в Одессе.
"Был обычным парнем, ничем сверхъестественным не выделялся. Мечтал всегда быть военным, пошел в институт. Не помню, в каком конкретно учреждении учился, поступил в военное в Одессе", — рассказал РИА Новости друг детства.
Он также добавил, что они общались между собой во времена студенчества, однако учились в разных городах.
Дмитрий также добавил, что Ишкулов заканчивал школу в Скадовске и, вероятно, родился там же.
Ранее в Следственном комитете РФ сообщили о том, что в отношении командира 80-й ОДШБр Эмиля Ишкулов возбудили уголовное дело по факту нападения на Курскую область. Его подозревают в совершении теракта, убийстве и покушении на убийство.
Фото: president.gov.ua
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