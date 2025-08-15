Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 0:25

Три часа под скальпелем: уникальная операция в Красноярске дала шанс на жизнь без эпилепсии

Профессор Зуев успешно удалил очаг эпилепсии у пациентки в Красноярской краевой больнице

В Красноярской краевой клинической больнице впервые провели уникальную операцию по лечению фармакорезистентной эпилепсии — формы заболевания, не поддающейся медикаментозной терапии.

Долгая борьба с болезнью

29-летняя жительница Братска страдала эпилепсией почти всю жизнь — с полутора лет. Приступы случались внезапно, сопровождались судорогами и потерей сознания, поэтому женщине требовалось постоянное присутствие близких.
Ранее врачи уже дважды пытались хирургически удалить очаг болезни, но безуспешно.

Операция, давшая надежду

На этот раз вмешательство провёл доктор медицинских наук, заведующий центром нейрохирургии им. Н. И. Пирогова, профессор Андрей Зуев, специально приехавший из Москвы. Операция длилась три часа и проходила под контролем нейрофизиолога.

"Пациентка была очень сложной — её уже дважды до нас оперировали. К счастью, нам удалось удалить участок мозга, вызывающий эпилепсию, без каких-либо проблем. Я надеюсь, что приступов у больной больше не будет", — отметил профессор.

Новые возможности региональной медицины

Теперь благодаря современному оборудованию и подготовке специалистов в краевой больнице можно выполнять подобные сложнейшие операции, не отправляя пациентов в федеральные центры.

Прогноз

Врачи настроены оптимистично: уже в ближайшие сутки женщина сможет вернуться к жизни без мучительных приступов.

