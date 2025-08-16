Две операции не помогли — и только эта изменила всё: история из Красноярска

Женщина страдала тяжелой формой заболевания с полутора лет: приступы с судорогами и потерей сознания могли начаться в любой момент. К 29 годам она пережила уже две безуспешные операции по удалению очага эпилепсии.

Хирургия, которой в регионе раньше не делали

Операция длилась три часа и прошла в Центре нейрохирургии имени Пирогова. Для ее проведения в Красноярск специально прибыл доктор медицинских наук из Москвы.

"Сегодня мы сделали операцию пациентке с фармакорезистентной эпилепсией — эпилепсией, которая не лечится таблетками. Пациентка была очень сложной, ее уже дважды до нас оперировали, были выполнены попытки удалить участок мозга, который вызывает эпилепсию, и они не привели к должному успеху. К счастью, нам удалось это сделать без каких-либо проблем. Я надеюсь, что приступов у больной больше не будет", — рассказал заведующий центром Андрей Зуев.

Прогноз и надежда на новую жизнь

По словам врачей, уже в ближайшие сутки женщина может быть свободна от мучительных приступов, которые преследовали ее почти всю жизнь.