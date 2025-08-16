Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Операция
Операция
© commons.wikimedia.org by John Asselin is licensed under Creative Commons CC0 License
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 9:16

Две операции не помогли — и только эта изменила всё: история из Красноярска

В Красноярске провели уникальную операцию пациентке с фармакорезистентной эпилепсией

Женщина страдала тяжелой формой заболевания с полутора лет: приступы с судорогами и потерей сознания могли начаться в любой момент. К 29 годам она пережила уже две безуспешные операции по удалению очага эпилепсии.

Хирургия, которой в регионе раньше не делали

Операция длилась три часа и прошла в Центре нейрохирургии имени Пирогова. Для ее проведения в Красноярск специально прибыл доктор медицинских наук из Москвы.

"Сегодня мы сделали операцию пациентке с фармакорезистентной эпилепсией — эпилепсией, которая не лечится таблетками. Пациентка была очень сложной, ее уже дважды до нас оперировали, были выполнены попытки удалить участок мозга, который вызывает эпилепсию, и они не привели к должному успеху. К счастью, нам удалось это сделать без каких-либо проблем. Я надеюсь, что приступов у больной больше не будет", — рассказал заведующий центром Андрей Зуев.

Прогноз и надежда на новую жизнь

По словам врачей, уже в ближайшие сутки женщина может быть свободна от мучительных приступов, которые преследовали ее почти всю жизнь.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Кирове нейрохирурги спасли 5-летнего мальчика с тяжёлой черепно-мозговой травмой сегодня в 5:21

Череп в титане: нейрохирурги вернули к жизни ребёнка после страшной аварии

В Кирове врачи спасли 5-летнего мальчика с тяжёлой травмой головы, восстановив череп с помощью титановой пластины. Ребёнок уже идёт на поправку.

Читать полностью » Отёк мозга у Тиграна Кеосаяна снижается, шанс выхода из комы вырос до 50% сегодня в 4:18

Семь месяцев в коме: врачи дали Тиграну Кеосаяну шанс на пробуждение

Врачи отмечают улучшение состояния Тиграна Кеосаяна: отёк мозга снижается, прогноз стал оптимистичнее, шанс выхода из комы вырос до 50%.

Читать полностью » Гастроэнтеролог Зятенкова предупредила об опасности арбузной монодиеты сегодня в 3:14

Любите арбузы? Эта популярная диета может разрушить ваши почки и вернуть лишний вес

Гастроэнтеролог предупредила: арбузная монодиета перегружает почки, нарушает работу ЖКТ и вызывает эффект йо-йо, из-за которого вес возвращается быстрее.

Читать полностью » Врачи Архангельска спасли пациентку с камнями в желчных протоках с помощью редкой операции сегодня в 2:11

8 атмосфер ради жизни: в Архангельске провели уникальную операцию пенсионерке

Врачи Архангельской областной больницы спасли 84-летнюю пациентку с камнями в желчных протоках, применив редкую методику с давлением до 8 атмосфер.

Читать полностью » Педиатр Гринчик рассказала, как выбрать школьный рюкзак для здоровья ребёнка сегодня в 1:15

Как выбрать школьный рюкзак, чтобы не угробить спину ребёнка

Педиатр рассказала, как выбрать школьный рюкзак, чтобы он не вредил спине ребёнка, и в каких случаях от него лучше отказаться.

Читать полностью » Профессор Зуев успешно удалил очаг эпилепсии у пациентки в Красноярской краевой больнице сегодня в 0:25

Три часа под скальпелем: уникальная операция в Красноярске дала шанс на жизнь без эпилепсии

В Красноярске впервые провели уникальную операцию по лечению эпилепсии, не поддающейся лекарствам. Женщина, страдавшая с детства, получила шанс на новую жизнь.

Читать полностью » Врач предупредил: вода из нагретого пластика опасна для щитовидной и половой системы вчера в 23:26

Вода с привкусом гормонов: чем опасны пластиковые бутылки

Вода — да, но не в пластике. Диетолог объясняет, почему пластиковые бутылки опасны для гормональной системы и как высокие температуры только усугубляют ситуацию.

Читать полностью » Врачи рассказали, как изменение pH кожи связано с акне, экземой и раздражением вчера в 23:08

Ваш крем может работать против вас: когда pH уводит кожу в стресс

Изучите, как pH-баланс кожи влияет на ваше здоровье и выбирайте правильные средства. Узнайте секреты ухода и причины важных изменений pH.

Читать полностью »

Новости
Наука и технологии

Nvidia Cosmos Reason: новый ИИ приближает роботов к человеческому разуму
Красота и здоровье

В Балакове у пациента выявили редкое зеркальное расположение внутренних органов
Спорт и фитнес

Бывший тренер ЦСКА Джон Торчетти тепло отозвался о времени в клубе
Еда

Почему фрикасе считается классикой французской кухни — объясняет эксперт по кулинарии
Красота и здоровье

Кофе против усталости: в какое время дня напиток эффективнее всего
Культура и шоу-бизнес

Леонардо Ди Каприо заявил о готовности к серьёзным отношениям с моделью Витторией Черетти
Дом

Что убрать с кухни, чтобы питомцы были в безопасности
Культура и шоу-бизнес

В Майами в возрасте 78 лет умерла Жаклин Безос, мать основателя Amazon
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru