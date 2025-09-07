Таблетки превращаются в яд: привычный напиток сводит лечение на нет
Многие люди принимают лекарства, не задумываясь о том, чем именно их запивают. Однако привычка использовать для этого молоко или кофе может привести к нежелательным последствиям.
Чем опасно сочетание кофе с таблетками
Кофеин способен взаимодействовать с различными компонентами лекарственных препаратов. Такое сочетание нередко приводит к изменению терапевтического эффекта:
• в одних случаях кофе усиливает действие таблеток, что может вызвать передозировку или усиление побочных эффектов;
• в других — напротив, снижает эффективность медикаментов, делая лечение практически бесполезным.
Именно поэтому специалисты настоятельно рекомендуют отказаться от привычки запивать таблетки кофе, особенно если речь идет о препаратах, влияющих на сердечно-сосудистую или нервную систему.
Почему молоко тоже не подходит
Не менее опасно принимать лекарства вместе с молочными продуктами. Молоко содержит кальций и белок, которые вступают в реакцию с рядом медикаментов. В первую очередь это касается антибиотиков из группы тетрациклинов: при взаимодействии с молочными компонентами они образуют нерастворимые соединения и теряют эффективность. В итоге организм не получает нужного лечебного воздействия.
"Кофеин может как усиливать действие препаратов, так и полностью нивелировать их эффект", — предупредила врач Надежда Михель.
Чем запивать лекарства правильно
Лучший вариант для запивания таблеток — простая вода комнатной температуры. Она не вступает в реакцию с действующими веществами и позволяет медикаментам правильно усвоиться в организме. Газированные напитки, соки, чай, молоко или кофе в этом случае использовать нельзя.
Таким образом, чтобы лечение действительно приносило пользу, важно помнить простое правило: таблетки следует запивать только водой.
