Таблетки превращаются в яд: привычный напиток сводит лечение на нет

Многие люди принимают лекарства, не задумываясь о том, чем именно их запивают. Однако привычка использовать для этого молоко или кофе может привести к нежелательным последствиям.

Чем опасно сочетание кофе с таблетками

Кофеин способен взаимодействовать с различными компонентами лекарственных препаратов. Такое сочетание нередко приводит к изменению терапевтического эффекта:

• в одних случаях кофе усиливает действие таблеток, что может вызвать передозировку или усиление побочных эффектов;

• в других — напротив, снижает эффективность медикаментов, делая лечение практически бесполезным.

Именно поэтому специалисты настоятельно рекомендуют отказаться от привычки запивать таблетки кофе, особенно если речь идет о препаратах, влияющих на сердечно-сосудистую или нервную систему.

Почему молоко тоже не подходит

Не менее опасно принимать лекарства вместе с молочными продуктами. Молоко содержит кальций и белок, которые вступают в реакцию с рядом медикаментов. В первую очередь это касается антибиотиков из группы тетрациклинов: при взаимодействии с молочными компонентами они образуют нерастворимые соединения и теряют эффективность. В итоге организм не получает нужного лечебного воздействия.

"Кофеин может как усиливать действие препаратов, так и полностью нивелировать их эффект", — предупредила врач Надежда Михель.

Чем запивать лекарства правильно

Лучший вариант для запивания таблеток — простая вода комнатной температуры. Она не вступает в реакцию с действующими веществами и позволяет медикаментам правильно усвоиться в организме. Газированные напитки, соки, чай, молоко или кофе в этом случае использовать нельзя.

Таким образом, чтобы лечение действительно приносило пользу, важно помнить простое правило: таблетки следует запивать только водой.