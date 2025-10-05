Лекарства воруют печень: врачи раскрыли главную причину острой недостаточности

"У нас нет точных цифр касательно количества таких пациентов, однако практика показывает, что их действительно становится больше", — сказал гастроэнтеролог-гепатолог Петр Ткаченко.

Почему печень страдает от лекарств

Печень — главный "биохимический завод" организма. Здесь лекарства превращаются в более водорастворимые формы и выводятся. Но метаболические пути у разных молекул пересекаются: они конкурируют за ферменты, образуют промежуточные токсичные метаболиты и задерживаются в кровотоке. Поэтому токсический эффект может сохраняться даже после отмены препарата.

Есть и фактор времени: новые молекулы выходят на рынок регулярно. Даже после полного цикла клинических исследований часть редких нежелательных реакций выявляется только в постмаркетинговой фазе — когда препарат уже широко применяется.

Три системные причины роста DILI

Самолечение и легкая доступность лекарств: "что-то болит" → поход в аптеку → прием по совету знакомых/интернет-источников. Полипрагмазия: одновременный прием 5+ средств у пациентов с несколькими диагнозами повышает риск лекарственного поражения печени. Увлечение БАДами: упрощенная сертификация и непрозрачный состав, параллельный прием нескольких добавок.

"Причем зачастую люди пьют сразу несколько БАДов, поэтому, конечно, они также могут способствовать развитию лекарственного поражения печени", — отметил гастроэнтеролог-гепатолог Петр Ткаченко.

Опасные группы: кто в "красной зоне"

1. Препараты с предсказуемой (дозозависимой) гепатотоксичностью

Парацетамол: доза свыше 4 г/сут связана с риском тяжелого поражения печени и острой печеночной недостаточности.

Ряд НПВП (включая ацетилсалициловую кислоту): при длительном/бесконтрольном приеме возможен токсический эффект.

2. Препараты с непредсказуемой реакцией (идиосинкразия)

Антибиотики (амоксициллин, амоксиклав и др.).

Часть "кардиологических" средств (по показаниям и под контролем — безопаснее).

Отдельные противотуберкулезные препараты — известный риск DILI, поэтому существуют защитные протоколы.

3. Онкопрепараты

Практически всегда повреждают печень; риск снижается за счет регламентированных схем и мониторинга.

4. Спортивные и гормональные средства

Анаболические стероиды и некоторые "спорт-фарм" препараты при неконтролируемом приеме вызывают разные типы поражения печени.

5. БАДы

Доказательной статистики нет из-за особенностей допуска на рынок, но клинический опыт связывает их с DILI при многокомпонентном/параллельном приеме.

Как это выглядит клинически

Чаще всего — мало специфики: тянущие ощущения в правом подреберье, слабость, утомляемость. Без "печеночной панели" (АЛТ, АСТ, ГГТ, билирубин) человек может долго не догадываться о проблеме. Яркая манифестация — острая печеночная недостаточность (ОПН): быстрый клеточный некроз, падение синтетической функции, накопление токсинов (в т. ч. аммиака). Здесь счет идет на часы, а исход — реанимация, вопрос трансплантации или экстракорпоральной детоксикации.

"Самая частая причина развития острой печеночной недостаточности — это лекарственное поражение печени", — подчеркнул гастроэнтеролог-гепатолог Петр Ткаченко.

DILI ≠ всегда "гепатит-фиброз-цирроз"

Классическая лестница (воспаление → фиброз → цирроз → рак) требует лет бесконтрольного приема токсичных средств. Сегодня чаще видят "молниеносные" сценарии: печень резко перестает выполнять функции без выраженного предшествующего фиброза — пациенты сразу попадают в отделение интенсивной терапии.

Сравнение: основные группы рисков и примеры