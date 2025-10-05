Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© Из архива компании Оземпик турбо
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 11:10

Лекарства воруют печень: врачи раскрыли главную причину острой недостаточности

Эксперт Ткаченко: парацетамол и НПВП при превышении дозы опасны для печени
Лекарства, добавки и даже "безобидные" противовоспалительные средства могут ударить по печени не хуже вируса. Риск особенно высок там, где правит самолечение, а списки назначений растут от визита к каждому новому специалисту. Гастроэнтеролог-гепатолог

"У нас нет точных цифр касательно количества таких пациентов, однако практика показывает, что их действительно становится больше", — сказал гастроэнтеролог-гепатолог Петр Ткаченко.

Почему печень страдает от лекарств

Печень — главный "биохимический завод" организма. Здесь лекарства превращаются в более водорастворимые формы и выводятся. Но метаболические пути у разных молекул пересекаются: они конкурируют за ферменты, образуют промежуточные токсичные метаболиты и задерживаются в кровотоке. Поэтому токсический эффект может сохраняться даже после отмены препарата.

Есть и фактор времени: новые молекулы выходят на рынок регулярно. Даже после полного цикла клинических исследований часть редких нежелательных реакций выявляется только в постмаркетинговой фазе — когда препарат уже широко применяется.

Три системные причины роста DILI

  1. Самолечение и легкая доступность лекарств: "что-то болит" → поход в аптеку → прием по совету знакомых/интернет-источников.

  2. Полипрагмазия: одновременный прием 5+ средств у пациентов с несколькими диагнозами повышает риск лекарственного поражения печени.

  3. Увлечение БАДами: упрощенная сертификация и непрозрачный состав, параллельный прием нескольких добавок.

"Причем зачастую люди пьют сразу несколько БАДов, поэтому, конечно, они также могут способствовать развитию лекарственного поражения печени", — отметил гастроэнтеролог-гепатолог Петр Ткаченко.

Опасные группы: кто в "красной зоне"

1. Препараты с предсказуемой (дозозависимой) гепатотоксичностью

  • Парацетамол: доза свыше 4 г/сут связана с риском тяжелого поражения печени и острой печеночной недостаточности.

  • Ряд НПВП (включая ацетилсалициловую кислоту): при длительном/бесконтрольном приеме возможен токсический эффект.

2. Препараты с непредсказуемой реакцией (идиосинкразия)

  • Антибиотики (амоксициллин, амоксиклав и др.).

  • Часть "кардиологических" средств (по показаниям и под контролем — безопаснее).

  • Отдельные противотуберкулезные препараты — известный риск DILI, поэтому существуют защитные протоколы.

3. Онкопрепараты

Практически всегда повреждают печень; риск снижается за счет регламентированных схем и мониторинга.

4. Спортивные и гормональные средства

Анаболические стероиды и некоторые "спорт-фарм" препараты при неконтролируемом приеме вызывают разные типы поражения печени.

5. БАДы

Доказательной статистики нет из-за особенностей допуска на рынок, но клинический опыт связывает их с DILI при многокомпонентном/параллельном приеме.

Как это выглядит клинически

Чаще всего — мало специфики: тянущие ощущения в правом подреберье, слабость, утомляемость. Без "печеночной панели" (АЛТ, АСТ, ГГТ, билирубин) человек может долго не догадываться о проблеме. Яркая манифестация — острая печеночная недостаточность (ОПН): быстрый клеточный некроз, падение синтетической функции, накопление токсинов (в т. ч. аммиака). Здесь счет идет на часы, а исход — реанимация, вопрос трансплантации или экстракорпоральной детоксикации.

"Самая частая причина развития острой печеночной недостаточности — это лекарственное поражение печени", — подчеркнул гастроэнтеролог-гепатолог Петр Ткаченко.

DILI ≠ всегда "гепатит-фиброз-цирроз"

Классическая лестница (воспаление → фиброз → цирроз → рак) требует лет бесконтрольного приема токсичных средств. Сегодня чаще видят "молниеносные" сценарии: печень резко перестает выполнять функции без выраженного предшествующего фиброза — пациенты сразу попадают в отделение интенсивной терапии.

Сравнение: основные группы рисков и примеры

Группа Механизм риска Примеры Как минимизировать
Дозозависимая токсичность Прямой токсический метаболит парацетамол, НПВП строгая доза, запрет "сам себе прибавил"
Идиосинкразия Непредсказуемая иммунно-метаболическая реакция амоксициллин/клавуланат, кардиопрепараты контроль анализов, фармаконадзор
Неизбежная токсичность Высокая цитотоксичность онкопрепараты, часть ПТП защитные схемы, мониторинг ферментов
Парафармацевтика Состав/взаимодействия неизвестны многокомпонентные БАДы критический отбор, отказ от "коктейлей"

Советы шаг за шагом (HowTo)

  1. Проверьте список: выпишите все лекарства/БАДы с дозами и частотой приема.

  2. Уберите дубли и "самоназначения". Любое новое средство согласуйте с лечащим врачом.

  3. Сдайте "печеночную панель" до старта длительной терапии и через 2-4 недели после.

  4. При АЛТ/АСТ >3 норм и симптомах — срочно к врачу; возможна отмена подозреваемого препарата.

  5. Не превышайте дозу: парацетамол — максимум 4 г/сут (включая "простудные порошки").

  6. Алкоголь + лекарства, влияющие на печень, — табу.

  7. При полипрагмазии спросите врача о лекарственных взаимодействиях и альтернативных схемах.

Ошибка → Последствие → Альтернатива (ItemList)

  • Самолечение "по совету из сети" → скрытое DILI → прием по рецепту, старт с базовой диагностики.

  • "Коктейль" БАДов → непредсказуемые реакции → либо один проверенный продукт, либо отказ.

  • Рост АЛТ/АСТ игнорируют → ОПН и реанимация → немедленное дообследование, коррекция терапии.

  • "Болит — значит, прибавлю дозу" → дозозависимая токсичность → четкая титрация, консультация.

Диагностика: от исключения к точности

DILI труднее всего "узнать": оно маскируется под вирусные, аутоиммунные, алкогольные и метаболические заболевания. Золотой стандарт при диагностической неясности — биопсия: морфологический паттерн помогает сузить причину. В России внедряются безболезненные и массовые инструменты:

  • Скрининг-тест CORE (возраст, пол, АСТ, АЛТ, ГГТ) для оценки риска значимых патологий печени.

  • Эластометрия/эластография для стадирования фиброза и мониторинга эффективности лечения.

"Был разработан скрининговый тест под названием CORE, который позволяет с высокой точностью определить риск развития серьезных патологий печени", — пояснил гастроэнтеролог-гепатолог Петр Ткаченко.

Лечение: что нового в России

Локальные технологии

  • Радиоэмболизация опухолей печени: введение радиоактивных микросфер в питающие сосуды — точечное уничтожение опухоли при минимальной травме.

  • Криоабляция: разрушение раковых клеток экстремально низкими температурами.

Системные решения

  • Экстракорпоральные аппараты детоксикации: частично заменяют функцию печени у пациентов с терминальной декомпенсацией, выигрывая время до трансплантации.

  • Исследования новых средств: ранние фазы отечественных препаратов (например, для поддержки детокс-функции при хронических гепатитах).

"Гепатопротекторы": где правда

Лучшее, что можно сделать для печени, — ЗОЖ, питание, контроль массы тела и сахара. Фитопрепараты (артишок, лимонник), аминокислотные соединения (деметионин) изучаются; в ряде работ отмечают уменьшение воспаления и усталости. Но "волшебной таблетки" нет: любое средство — только по показаниям и под наблюдением.

А что если…

  • …у меня уже есть хроническое заболевание печени? Риски DILI выше — врачу может понадобиться перерасчет доз.

  • …я принимаю 6-8 лекарств? Обсудите с врачом "депрескрайбинг" и приоритеты терапии.

  • …анализы пока нормальные, но слабость и тянет справа? Повторите панель, оцените взаимодействия и отмените сомнительные добавки.

