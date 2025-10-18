Пьёте антибиотики или обезболивающие? Эти препараты могут остановить сердце

Некоторые лекарственные препараты, несмотря на свою эффективность, могут оказывать серьёзное побочное влияние на сердце. Об этом напомнил врач в беседе с изданием "Подмосковье сегодня". По его словам, даже привычные лекарства — от антибиотиков до противовоспалительных средств — способны вызвать нарушения сердечного ритма, кардиомиопатию и сердечную недостаточность, если не учитывать индивидуальные особенности пациента.

"Никогда не воспринимайте "безобидные" препараты как полностью безопасные. Даже при назначении антибиотиков, противовоспалительных средств или антиаритмиков следует оценивать кардиоваскулярные риски", — подчеркнул врач.

Какие препараты представляют опасность для сердца

Некоторые лекарства оказывают прямое токсическое воздействие на сердечную мышцу. Среди них особенно выделяются антрациклины, включая препарат "Доксорубицин". Эти средства широко применяются в онкологии, но способны вызывать кардиомиопатию — патологическое изменение структуры и функции сердечной мышцы. В результате у пациента может развиться сердечная недостаточность.

Не менее опасен антиаритмический препарат "Амиодарон". Несмотря на высокую эффективность при нарушениях ритма, он может привести к поражению лёгких, щитовидной железы и печени. Поэтому его применение требует строгого контроля со стороны врача и регулярного лабораторного мониторинга.

К категории потенциально опасных относят и макролидные антибиотики - такие как "Азитромицин" и "Кларитромицин". Они способны увеличивать риск аритмий, особенно у пациентов с уже имеющимися нарушениями сердечного ритма или электролитного баланса.

Кроме того, длительное использование нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП), включая "Диклофенак", нередко вызывает повышение артериального давления и ухудшение функции левого желудочка сердца.

Почему важно учитывать кардиоваскулярные риски

Назначая любое лекарственное средство, особенно людям с гипертонией, ишемической болезнью сердца или перенесённым инфарктом, необходимо оценивать его возможное воздействие на сердечно-сосудистую систему. Даже незначительные дозы некоторых препаратов могут спровоцировать осложнения, если сердце ослаблено.

Медики рекомендуют регулярно проходить обследование, включающее ЭКГ, эхокардиографию и анализы крови. Эти исследования помогают выявить токсическое влияние на сердце на ранних этапах, когда процесс ещё обратим.

Советы шаг за шагом: как снизить риски при приёме лекарств

Всегда консультируйтесь с врачом. Даже привычные препараты могут быть опасны при хронических заболеваниях. Сообщайте врачу обо всех лекарствах. Это поможет избежать несовместимости препаратов. Контролируйте давление и пульс. Особенно важно при приёме антиаритмиков и НПВП. Не превышайте дозировку. Увеличение дозы не ускоряет выздоровление, но повышает риск побочных эффектов. Регулярно проверяйте работу сердца. Минимум раз в полгода стоит делать ЭКГ, а при длительном лечении — чаще.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Самостоятельный приём антибиотиков или обезболивающих без назначения врача.

Последствие: Повышение давления, аритмии, токсическое поражение сердца.

Альтернатива: Обращение к терапевту или кардиологу перед началом лечения.

Ошибка: Прерывание назначенного курса "Амиодарона" или других антиаритмиков.

Последствие: Резкий возврат аритмии и риск остановки сердца.

Альтернатива: Строгое соблюдение схемы приёма и регулярный контроль ЭКГ.

Ошибка: Игнорирование лабораторных анализов при приёме антрациклинов.

Последствие: Позднее выявление кардиомиопатии и сердечной недостаточности.

Альтернатива: Мониторинг уровня ферментов печени и сердечных маркеров.

А что если побочные эффекты уже появились?

Если во время лечения появляются одышка, отёки, нерегулярный пульс или боли в груди, необходимо немедленно обратиться к врачу. В таких случаях корректируют дозировку, подбирают аналоги или временно отменяют препарат.

Пациентам с хроническими заболеваниями сердца важно иметь под рукой список всех принимаемых лекарств и показывать его каждому новому специалисту. Это поможет избежать сочетаний, которые могут нанести вред сердечно-сосудистой системе.

Таблица: лекарства и их возможное влияние на сердце