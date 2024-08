Дмитрий, друг детства командира ВСУ Эмиля Ишкулова, который стал фигурантом уголовного дела о нападении на Курскую область, поделился с РИА Новости воспоминаниями о нем. По его словам, Ишкулов был обычным парнем, который всегда мечтал стать военным и поступил в военное учебное заведение в Одессе.

Следственный комитет России ранее сообщил, что против Эмиля Ишкулова, представляющего командование 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, возбуждено уголовное дело. Его подозревают в причастности к террористическому акту, убийству и покушению на убийство в связи с нападением на Курскую область.

Дмитрий отметил, что в юности Ишкулов ничем не выделялся среди сверстников, но всегда стремился к военной карьере. Он рассказал, что Ишкулов поступил в военный институт в Одессе, хотя сам Дмитрий не помнит точное название учебного заведения. В школьные и студенческие годы они часто играли в волейбол и футбол на пляже, хотя после поступления в разные вузы их общение стало менее частым.

Также Дмитрий добавил, что Ишкулов закончил школу в Скадовске, и, вероятно, именно оттуда он родом.

