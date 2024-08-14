Дмитрий, друг детства Эмиля Ишкулова рассказал о его детстве

Дмитрий, друг детства командира ВСУ Эмиля Ишкулова, который стал фигурантом уголовного дела о нападении на Курскую область, поделился с РИА Новости воспоминаниями о нем. По его словам, Ишкулов был обычным парнем, который всегда мечтал стать военным и поступил в военное учебное заведение в Одессе.
Следственный комитет России ранее сообщил, что против Эмиля Ишкулова, представляющего командование 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, возбуждено уголовное дело. Его подозревают в причастности к террористическому акту, убийству и покушению на убийство в связи с нападением на Курскую область.
Дмитрий отметил, что в юности Ишкулов ничем не выделялся среди сверстников, но всегда стремился к военной карьере. Он рассказал, что Ишкулов поступил в военный институт в Одессе, хотя сам Дмитрий не помнит точное название учебного заведения. В школьные и студенческие годы они часто играли в волейбол и футбол на пляже, хотя после поступления в разные вузы их общение стало менее частым.
Также Дмитрий добавил, что Ишкулов закончил школу в Скадовске, и, вероятно, именно оттуда он родом.
Фото: commons. wikimedia.orgSPC Joshua Leonard(it is in the public domain in the United States.)
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