Поимка преступника
© dvidshub.net by Petty Officer 1st Class matthew leistikow is licensed under Creative Commons CC0 License
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 11:43

Гашиш “всплыл” после обследования: в Туве наркотики нашли в желудке задержанного

Гашиш массой 54,74 грамма нашли в желудке жителя Тувы — ТАСС

История с попыткой вывоза наркотиков из Тувы на Сахалин получила неожиданную деталь: запрещённое вещество полицейские обнаружили в желудке задержанного, а извлекали его уже после медицинского обследования. Об этом сообщает ТАСС.

Как обнаружили наркотики

Силовики вышли на 40-летнего мужчину через покупателя, задержанного ранее. Подозреваемого остановили и направили на обследование, после чего врачи зафиксировали в брюшной полости множественные инородные тела. Из желудка задержанного "путём опорожнения" были извлечены 16 фрагментов, которые позже исследовали специалисты.

"В результате исследования врачи выявили наличие в брюшной полости у мужчины многочисленных инородных тел. Из желудка задержанного путем опорожнения были извлечены 16 фрагментов. В результате проведенного исследования было установлено, что это гашиш, общей массой 54,74 грамма", — говорится в сообщении МВД по Республике Тыва, передаёт ТАСС.

По версии оперативников, мужчина намеревался перевезти наркотики в Сахалинскую область для дальнейшей продажи.

С чего началось расследование

Расследованию предшествовал арест другого фигуранта. 15 декабря полицейские задержали 41-летнего жителя посёлка Каа-Хем, у которого изъяли 18,8 грамма гашиша. В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ - незаконное хранение наркотиков в значительном размере.

При допросе задержанный дал признательные показания и сообщил, у кого приобрёл наркотик. Так оперативники вышли на продавца — ранее судимого 40-летнего жителя Чеди-Хольского района. Его задержание проходило при содействии бойцов СОБР Росгвардии, после чего мужчину доставили для проведения необходимых процедур и экспертиз.

Какие статьи и меры пресечения применили

В отношении предполагаемого продавца возбуждены два уголовных дела. Первое связано со сбытом наркотиков в значительном размере, второе — с покушением на сбыт в крупном размере.

