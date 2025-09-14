Рекордные 1346 случаев: почему грибок, не боящийся лекарств, распространяется с пугающей скоростью

Устойчивый к лечению грибок Candidozyma auris (C. auris) стремительно распространяется в медицинских учреждениях Европы и вызывает серьёзное беспокойство у специалистов. Эта инфекция особенно опасна для людей с ослабленным иммунитетом, а уровень смертности при заражении достигает от 29% до 62%, сообщает Bloomberg.

По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), в 2023 году зафиксирован рекордный рост числа заражений. Медики зарегистрировали 1346 случаев — это на 67% больше, чем годом ранее. Такая динамика заставляет экспертов говорить о том, что грибок становится одной из самых серьёзных угроз в сфере здравоохранения.

"Это показывает, насколько быстро он может проникнуть в больницы. Но это не неизбежно", — отметил руководитель отдела внутрибольничных инфекций Диамантис Плачурас.

Ситуация в разных странах Европы развивается по-разному. В Греции, Италии, Румынии и Испании заболевание распространилось столь широко, что выделить отдельные очаги стало практически невозможно. На Кипре, во Франции и Германии инфекция пока фиксируется локально, однако тенденция остаётся тревожной.

Эксперты подчёркивают: эффективный контроль возможен только при своевременной диагностике, строгой изоляции пациентов и регулярной дезинфекции больничных помещений. Яркий пример демонстрирует Дания, где благодаря жёстким мерам удалось полностью остановить вспышку, и новых случаев пока не выявлено.

Опасность C. auris заключается в его способности быстро адаптироваться и вырабатывать устойчивость к большинству противогрибковых препаратов. Именно поэтому врачи по всему миру настаивают на дополнительных мерах защиты и повышении уровня информированности медицинского персонала.

Три интересных факта